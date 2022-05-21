وزير الرياضة: إطلاق مشروع قومي للاسكواش في المدارس خلال الفترة المقبلة

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خطة الوزارة لنشر لعبة الاسكواش في جميع مدارس مصر، مؤكدا أن الاسكواش في مصر يُعد مشروعا قومياً، وأحد آليات تحويل الرياضة لقطاع اقتصادي.

المشروع القومي لموهوبي الاسكواش

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، للإعلان عن تفاصيل بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات في نسختها العاشرة، والمقامة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار وايجبت اكسبرينس، بالتعاون مع شركة IEVENTS، وبرعاية البنك التجاري الدولي CIB، والرعاة البلاتينيين Carrier وAncient Hill، والراعي الفضي Moods، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش(PSA) و- dunlop والاتحاد المصري للاسكواش.

وأشار الوزير إلى المشروع القومي لموهوبي الاسكواش الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، ويُعد نواة حقيقية للعبة الاسكواش داخل مصر مستقبلاً، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تشهد مشروعاً قومياً للاسكواش في المدارس.

صبحي: بطولة الجونة الدولية للاسكواش رائدة

وأضاف أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش هي بطولة رائدة على مستوى الألعاب الفردية، واستمراراً لهيمنة مصر على رياضة الاسكواش عالميا، موضحا أن هذه البطولة تعمل على الترويج للمدن السياحية في مصر مثل مدينة الجونة.

وتابع وزير الشباب والرياضة: «في البداية أحب أشكر شركة أوراسكوم للتنمية على دعمهم المستمر للقطاع الرياضي والشبابي في مصر، من خلال تنظيم بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA، التي استمرت في النجاح والتطور على مدار 10 اعوام، حيث تُعد واحدة من سلسلة بطولات وفعاليات رياضية تقوم بها الدولة المصرية لدعم القطاع الرياضي، عن طريق التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والحكومي، مثل ما نشهده في بطولة الجونة الدولية للاسكواش من تعاون الوزارة مع شركة أوراسكوام للتنمية وشركة ievents».

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن دعم القطاع الخاص نهج وهدف تعمل الوزارة عليه منذ سنوات، من خلال الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة، ويظهر ذلك من خلال استضافة العديد من البطولات علي أرض مصرية، مضيفاً أن إقامة مثل هذه البطولات في مصر تأكيد على ثقة الاتحادات الدولية في الدولة المصرية، مقدماً الشكر لكل من ساهم في تنظيم واستضافة هذه البطولة، التي تُعد إحدى قصص النجاح لكل لاعبي الاسكواش المصريين.