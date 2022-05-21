مدير مشروع مستقبل مصر: من لا يملك غذاءه لا يملك قراره.. والدلتا الجديدة نقلة حضارية

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر الزراعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالعمل على المشروع خلال عام 2017 من منطلق أن الشعب الذي لا يملك غذائه، لا يملك قراره، وفي إطار توجهات الدولة للتوسع في المشروعات الغذائية التي تعمل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطن.

وأضاف «الغنام»، في كلمته خلال افتتاح المشروع صباح اليوم بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار القادة ورجال الدولة، أن هناك متابعة دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع وأعمال تنميته، داعماً لأية تحديات قد تواجه تنفيذ المشروع، بما يدفعهم للعمل والاجتهاد في التنفيذ حتى يوجد انجاز كل يوم، ويتم انتاج كل المحاصيل التي تحتاجها البلاد بكميات كبيرة.

وأوضح مدير مشروع مستقبل مصر، أنه بإتمام مشروع الدلتا الجديدة، سيكون هناك نقلة حضارية ونوعية كبيرة لمصر، ليس في الزراعة والتصنيع الزراعي فقط ولكن في جميع المجالات، موضحاً أن عمل القوات الجوية في الإشراف على المشروع يأتي في إطار العمل التنموي، مع العمل على الدفاع عن سلامة الوطن، وصيانة أراضيه، والحفاظ على قوت المواطن.

مدير مشروع مستقبل مصر: استصلحنا 350 ألف فدان في 4 أعوام

وقال «الغنام»، إنه في شهر يوليو 2017، تم بدء العمل في استصلاح مشروع مستقبل مصر الزراعي بإجمالي تكلفة 200 ألف فدان، وفي عام 2021، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإضافة 150 ألف فدان، ثم زيادة المساحة لـ700 ألف فدان، ومن المقرر ان تصل مساحة المشروع لدى الانتهاء منه إلى مليون و50 ألف فدان، بإجمالي مساحة توازي نصف مساحة مشروع الدلتا الجديدة.

وأوضح مدير مشروع مستقبل مصر الزراعي، أنه تم الانتهاء من 350 ألف فدان، وجاري استصلاح كميات أخرى، وسيتم الانتهاء من استصلاح 34 ألف فدان إضافية بمحصول القمح بحلول شهر أكتوبر المقبل، موضحاً أن مشروع مستقبل مصر الزراعي تعمل فيه وزارة الزراعة، ومحافظة البحيرة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن مساحة الـ350 ألف فدان تم العمل على استصلاحهم خلال فترة 4 سنوات، وجاري دراسة دمج المرحلتين الثانية والثالثة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يجري العمل على استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبدأ الحصاد فيهم حالياً بالفعل.

وشدد الغنام على حرص إدارة مشروع مستقبل مصر على إتمام المشروع بجودة تخطيط وتنفيذ، ومواجهة التحديات الكبيرة، وفق أعلى معايير الجودة وسرعة التنفيذ، وعبر تنفيذ بنية تحتية مناسبة تتماشي مع متطلبات تنفيذ المشروع، بما يحقق طفرة وإنجاز على أرض الواقع، موضحاً أنه يتم زراعة مساحات كبيرة متصلة.

المقدم بهاء الغنام: حريصون على استخدام أنظمة الزراعة والري الحديثة

وأكد على أنه يتم استخدام أنظمة الزراعة الحديثة، وأنظمة الري المحوري، في أعمال المشروع، بما يتناسب مع طبيعة الري، سواء ري تحت السطحي أو ري بالتنقيط.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ اعمال مسح رقمي أثناء التنفيذ والإنتاج ليستطيع رفع تضاريس الأرض، والتحكم في اتجاه مرور المياه بما يوفر التكلفة أثناء العمل، كما يتم اكتشاف صحة النبات والري المتجانس وغير المتجانس عبر بصمة معينة، بما يمكن إدارة المشروع من سرعة اتخاذ الإجراءات تجاه النبات وحالته.

وأوضح أن اعتماد المشروع على التكنولوجيا الحديثة في العمل والتحكم في الطاقة والمياه مكن من توفير مبالغ كبيرة، موضحاً أن نسبة هذين البندين هما من 25 إلى 30% من التكاليف وتم تحقيق وفورات كبيرة فيهم، كما أن المشروع يتميز ببنية أساسية نفذتها الدولة، مع موقع عبقري قريب من كل المحاور الإقليمية ومحور الضبعة الجديدة، بما يسهل من نقل السلع والمحاصيل والقرب من الموانئ والمطارات.

الرئيس السيسي يوجه ببناء منطقة صناعية في مشروع مستقبل مصر الزراعي

وأشار إلى وجود إدارة لرقمنة المشروع، والتي ينبي المشروع قرارااته بناء على تحليل بياناتها، فضلاً عن العمل على البحوث الزراعية، والاستثمار في العنصر البشري، بما يخلق جيل جديد يواجه التوسعات المستقبلية بنظام الزراعة الحديثة، نظراً لاعتماد تلك المشروعات بشكل كبير على العنصر البشري، كما أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء منطقة صناعية ليوجد تكامل بين الزراعة والصناعة ويجري العمل عليها حالياً.

وكشف «الغنام»، عن أن مشروع مستقبل مصر الزراعي سيسهم بصورة فعالة في خفض الكمية التي تستوردها مصر من الخارج من المحاصيل الاستراتيجية، موضحاً أن واردات مصر من القمح والذرة وفول الصويا عام 2021 كان 8 مليار دولار تقريباً، ولولا مشاريع القيادة السياسية بعد أزمتي روسيا وأوكرانيا، وكورونا، لكانت تفاقمت الأزمة، موضحاً أن المشروعات القومية كانت أحد وسائل دعائم السيطرة على الأزمة داخل البلاد.

مشروع طموح لزراعة مليون طن قمح في مشروع مستقبل مصر سنوياً

ولفت إلى أن مشروع مستقبل مصر الزراعي يزرع حالياً 40 ألف فدان قمح، ويتم ذلك ضمن خطة المشروع للتوازن الإنتاجي الزراعي لضمان تواجد كل المنتجات في السوق وليس السلع الاستراتيجية فقط، مشيراً إلى التخطيط لزيادة تلك القيمة إلى 350 ألف فدان بإنتاجية مليون طن في عام 2024، وسيتم ضغط العمل في إطار توجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد.

وعن محصول الذرة، قال الغنام، إن مصر تستورد بـ2.5 مليار دولار سنوياً ذرة بكمية تقدر ما بين 8 إلى 9 مليون طن لاستخدامها في الزيوت والعلف وغيرها، والمشروع حالياً يزرع 40 ألف فدان ذرة، وفي عام 2024 سيتم الانتهاء من زراعة 150 ألف فدان يحققوا 450 ألف طن من الذرة لمصر سنوياً.

مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

وأشار إلى عمل المشروع على محصول بنجر السكر، وهو سلعة هامة جداً في إطار قرب الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر في مصر، بعدما كنا نستورد أكثر من مليون طن من الخارج، مضيفاً: «نجحنا في توفير 550 مليون دولار بالمشورع من القمح والذرة وبنجر السكر بمساحة 288 ألف فدان في 3 سنوات»، لافتاً إلى أن مشروع مستقبل مصر يزرع 65% من الزراعة الآلية من بنجر السكر، كما أن مخلفات البنجر من أكبر الصادرات الراعية لمصر، بإجمالي 600 مليون دولار خلال الموسم السابق.

كما لفت إلى عمل المشروع على إنتاج العديد والعديد من المحاصيل المختلفة، سواء حبوب أو محاصيل زيتية أو فواكه أو غيرها، مشددا على حرص إدارة المشروع للعمل والحفاظ على المقنن المائي، وعدم وجود نوع من السحب الجائر للمياه الجوفية التي يعمل عليها المشروع حتى الآن.

وشدد على وجود دعم كامل للمستثمرين داخل مشروع مستقبل مصر في مختلف المجالات، سواء في التنوع الزراعي أو السياسة الزراعية الموضوعة من قبل المشروع، والتشارك في جميع أنواع الزراعات، وتبادل الخبرات والمنافع.

زراعة 175 مليون شتلة قصب سكر عبر الري بالتنقيط

كما أشار إلى مشروعات المنيا، وبني سويف، واللاهون الزراعية، موضحاً أنه يتم في أحد تلك المشروعات زراعة 175 مليون شتلة قصب سكر للري بالتنقيط على مساحة 25 ألف فدان، بما يسد العجز الذي لا يجعل بعض مصانع استخلاص السكر من القصب تعمل في جنوب مصر.

ولفت إلى أنه يتم الزراعة عبر الطرق الحديثة ما يوفر 50% من المياه المستخدمة في الغمر، وبعمر نبات أطول يصل إلى 5 سنوات، وبإنتاجية 50 طن في الفدان.

وأشار إلى مشروع الصوب الزراعية في اللاهون بمحافظة الفيوم، والذي يقاوم التغير المناخي الذي أصاب العالم، وبه 1800 صوبة إسبانية ومصرية، موضحاً أن مصر تصنف على اعتبارها بين أكبر 4 دول في العالم للزراعة بالصوب حالياً.

التكلفة الاستثمارية لمشروع مستقبل مصر تصل لـ133 مليار جنيه قريباً

وعن تطور رأس المال العامل والتكلفة الاستثمارية في مشروع مستقبل مصر بمحور الضبعة، قال إنه سيصل إلى 133 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وأيدي عاملة تقدر بـ21 ألف فرصة عمل مباشرة، وقرابة مليون و575 ألف فرصة عمل غير مباشرة في عام 2024.