محمد تركي لـ«الوطن»: سمير صبري سجل حلقتين وحلق شعره قبل رحيله بساعات

كشف المخرج محمد تركي، مخرج برنامج ذكرياتي الذي يبث عبر أثير الإذاعة المصرية الذي كان يقدمه الفنان الكبير سمير صبري، اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل.

وقال تركي لـ«الوطن»: «كنا أول أمس سويا في فندق الماريوت إلى الساعة الرابعة عصرا وسجلنا حلقتين من برنامجنا الإذاعي حلقة مع الفنان حسن يوسف والأخرى مع الفنان فاروق فلوكس وبعد انتهاء التسجيل، قال لي الفنان الراحل سمير صبري: انتظرني سأذهب لحلاقة شعري داخل الفندق وسأعود لك نستكمل عملنا، فقلت له سأتركك اليوم ونستكمل عملنا غدا».

تركي: وفاته صدمة كبيرة.. كان يعتبرني مثل ابنه

وأضاف تركي: «وبالفعل تركته واستيقطت في الصباح على تليفون من المساعد الخاص به يخبرني أنه توفي، وكانت صدمة كبيرة لي فهو أبي ويعتبرني ابنا له».

واختتم تركي قائلا: «ربنا يرحمه وإن شاء الله سوف أذيع حلقات الفنان الراحل من الثلاثاء، فلدي عدد من الحلقات الإذاعية التي انتهى من تسجيلها قبل رحيله».

وفاة سمير صبري

ورحل عن عالمنا الفنان سمير صبري صباح أمس عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد صراع مرض السرطان الذي عانى منه عاما كاملا، وأخذ جرعات كيماوي، والتي أثرت بشكل كبير على قلبه، وكان من المقرر أن يجري عملية جراحية في القلب الفترة الماضية وتم تأجيلها 3 مرات بأمر الأطباء لأنها عملية دقيقة وصعبة في ظل تدهور حالته الصحية، ليخرج من المستشفى ويعود إلى استئناف عمله ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد الفنادق في القاهرة بعد الانتهاء من عمله وتسجيل حلقات من برنامجة الإذاعي، وتمت صلاة الجنازة على الفنان سمير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر ليتم دفن الجثمان في الإسكندرية بمقابر الأسرة.