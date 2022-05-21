سماح أنور تتقدم مستقبلي جثمان سمير صبري بالإسكندرية: «يحتاج الآن للدعاء»

وصل جثمان الفنان سمير صبري إلى مدينة الإسكندرية، قبل قليل، لتشييعه إلى مثواه الأخير، وموارته الثرى في مقبرة عائلتة بمحافظة الاسكندرية، ليدفن مع والدته، وفقاً لوصيته.

سماح أنور تطالب الحضور بعدم التصوير

وقد تصدرت مشهد وصول جثمان الفنان سمير صبري إلى الاسكندرية، الفنانة سماح أنور، التي طالبت الحضور من الجمهور والمودعين، إفساح الطريق أمام الجثمان، قائلةً إن من يحب الفنان سمير صبري عليه أن يوسع الطريق للجثمان وألا يصور، وأكدت أن الفنان الراحل «يحتاج الآن للدعاء».

توافد الآلاف لوداع الفنان سمير صبري

وتوافد الآلاف من المودعين من أهالي محافظة الإسكندرية على مقبرة الفنان سمير صبري، لوداعه والمشاركة في تشييعه إلى مثواه الأخير، كما توافد أيضاً عدد كبير من محبي الفنان الراحل من محافظات الجمهورية المختلفة، فضلاً عن مشاركة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

إعلان الوفاة والدفن في مقابر المنارة بالإسكندرية

وبدأت أسرة الفنان الراحل سمير صبري الاستعداد لدفنه في مقبرة الأسرة، في منطقة المنارة بالإسكندرية، فور الإعلان عن وفاته صباح أمس الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد صراع مع مرض القلب.

وخضع الفنان الراحل للعلاج في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، منتصف شهر فبراير الماضي، وأكد مقربون منه أنه كان يعاني من مشكلة في الصمام «الميترالى»، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

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