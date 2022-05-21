انهيار فيفي عبده أثناء تشييع جثمان سمير صبري بالإسكندرية (صور)

شيع الآلاف من محبي الفنان سمير صبري جثمانه إلى مثواه الأخير، اليوم السبت، في مقابر «المنارة» بمحافظة الإسكندرية، حيث أوصي أن يدفن بجوار جثمان والدته، في مقابر العائلة بالإسكندرية.

مشاركة نجوم الفن والإعلام في جنازة سمير صبري

وقد شارك في جنازة الفنان الراحل عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة، الذين رافقوا الجثمان في رحلته من القاهرة إلى مثواه الأخير بمدينة الاسكندرية، من بينهم نقيب الممثلين، الفنان أشرف زكي، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة نهال عنبر، والفنانة سماح أنور، التي كانت أول من نزل مع الجثمان من سيارة النقل، وطلبت من محبي الفنان سمير صبري عدم التصوير، وإفساح الطريق أمام الجثمان.

انهيار فيفي عبده أثناء تشييع جثمان سمير صبري

وكذلك شاركت في تشييع الفنان الراحل الفنانه فيفي عبده، التي انهارت تماماً أثناء الجنازة، وظهرت تبكي بحرقة على الراحل، وحاول الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، مؤازرتها ومساعدتها لاستكمال الجنازة.

إعلان وفاة سمير صبري داخل أحد الفنادق بالقاهرة

وكانت أسرة الفنان الراحل سمير صبري قد أعلنت خبر وفاته أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، عقب صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين منتصف فبراير الماضى، وأعلن مقربون منه أنه كان يعاني من مشكلة في الصمام «الميترالى»، وأجرى قسطرة في القلب.

استعداد أسرة الفنان الراحل سمير صبري لاستقبال الجثمان

وعقب الوفاة استعدت الأسرة صباح اليوم لتجهيز مقبرة العائلة بالمنارة بمحافظة الاسكندرية، لاستقبال الجثمان وفقا لوصية الراحل، وذلك بالزرع وووضع الكراسي لاستقبال المودعين.