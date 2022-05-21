«سعفان»: 11210 أشخاص تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات العمالية حتى الآن

يستمر قبول أوراق الترشح -حتي الساعة الخامسة من مساء غد الأحد - لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ، استكمالاً المرحلة الأولى علي مستوى 27 محافظة، وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

ضرورة التحقق من قبول طلب الترشح

وتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ، عملية تقديم طلبات الترشح لـ الانتخابات العمالية ، وذلك بمديريات القوى العاملة بالمحافظات ، مؤكداً إنه علي متلقي طلبات الترشح التحقق من قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمي موجه إلى اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات ، على أن يشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة في : الإسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد ، والرقم القومي ، وتاريخ ومحل الميلاد ، والمهنة أو الوظيفة ، ومحل الإقامة ، وجهة العمل ، والمؤهل الدراسي ، والنقابة المهنية التي ينتمي إليها إن وجدت .

سعفان :حل أي معوقات تواجه المتقدمين للترشح

واطمأن وزير القوى العاملة على سير عملية تلقي الطلبات بدون مشكلات ، لافتاً إلي أنه يتم حل أي معوقات تواجه المتقدمين للترشح من خلال غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض علي مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 899 لجنة نقابية يمثلون 2 مليون و 573 ألف عاملا في انتخابات المرحلة الثانية، مشيراً إلي أن هناك 11210 مرشحين تقدموا إلكترونيا ً على موقع الوزارة حتى الآن .