بدء إجراءات الانتخابات العمالية في 14 لجنة نقابية تابعة

انطلقت منذ قليل فعاليات المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية في دورتها النقابية الجديدة «2022 ـ 2026»، وفقا للتصنيف النقابي في 14 نقابة عامة، وتفتح وزارة القوى العاملة باب الترشح للجان النقابية التابعة للنقابات العامة الخاصة بتلك المرحلة، على مدار يومي السبت والأحد، على أن يتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين بعد غد الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

توافد العشرات من المرشحين في اللجان النقابية

وتوافد منذ التاسعة صباح اليوم، العشرات من العمال راغبي التقدم بطلبات الترشح لانتخابات الروابط العمالية، التابعة للنقابات الـ 14 التي حددتها وزارة القوى العاملة في المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية.

وتضم المرحلة الثانية للانتخابات العمالية 14 تصنيفا نقابيا، هي: «العاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف».

وبعد الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين تأتي مرحلة تلقي الطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، على أن تُجرى الانتخابات يوم 29 مايو، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل، وإيداع الأوراق يومي 2 و3 من نفس الشهر.

المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية

وشملت المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية، والتي انتهت منذ أيام قليلة بإيداع أوراق اللجان النقابية، في اللجان النقابية التابعة لـ 15 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.