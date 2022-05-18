القوى العاملة: نظر تظلمات الانتخابات العمالية وممثلي شركات القطاع العام اليوم

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّه يتم البت في التظلم المقدم من ذوي الشأن، في نتائج انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، لدورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات، تبدأ من 2022 حتى 2026، تمهيدا لإيداع الأوراق غدا وبعد غد «الخميس والجمعة».

انتخابات المنظمات النقابية العمالية

وأكد محمد سعفان، أنّ اللجان المشرفة على الانتخابات، مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي، من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وكل من تقدم بتظلم يتم دراسته من قبل القاضي، مؤكدا أنّ هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

تقديم التظلمات

وأوضح وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، أنّه يتابع تقديم التظلمات من التصنيفات النقابية، التي تشملها المرحلة الأولى للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.