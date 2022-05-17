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محمود مسلم

إعلان نتائج الانتخابات النقابية العمالية واستقبال التظلمات اليوم

كتب:

ماهر هنداوي
03:04 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
وزير القوي العاملة

وزير القوي العاملة

بدأ اليوم الثلاثاء، إعلان نتائج انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، لدورة نقابية جديدة  تستمر 4 سنوات من 2022-2026،  من المقرر أن يتم التظلم من النتائج  من أصحاب الشأن، حيث سيتم البت في التظلم غدا الأربعاء ، تمهيدا لإيداع الأوراق يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، وأن كل من تقدم بتظلم يتم دراسته من قبل القاضي ، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

 ويتابع وزير القوى العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة علي مستوى 27 محافظة، تقديم التظلمات من التصنيفات النقابية  والتي تشملها المرحلة الأولى للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية  والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.