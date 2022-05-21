مساعد وزير التنمية المحلية: البرامج القومية تستهدف تعزيز كرامة المصريين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن جلسة «حياة كريمة لتطوير الريف المصري» كانت ضمن فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية 2022، والتي تعقد حاليا في إحدى مدن دولة كينيا، وحضر وزير التنمية المحلية تلك الفعاليات بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قاسم: من المستهدف إنجازها خلال سنوات قليلة

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بدأ تنفيذها منذ يوليو 2021 بتوجيه من الرئيس السيسي، كان من المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة بتكفلة قدرها قرابة التريليون جنيه مصري، خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

العديد من البرامج القومية

واستطرد «قاسم»: «منذ عام 2014 وحتى 2021 فهناك العديد من البرامج القومية التي استهدفت تعزيز كرامة المواطنين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة الحياة، وده بيتسق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهداف التنمية المستدامة الـ17».

وأوضح «قاسم» أنه قد تم إدراج مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات على منصة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد أكد بأن برنامج تطوير الريف المصري يتضمن عددا من المحاور كونها مبادرة متكاملة في أبعادها متعدده في محاورها، ويأتي على رأسها تحسين مستوى البنية الأساسية والعمرانية وتقديم الخدمات المحلية.

وتابع «قاسم»: «محاور المبادرة تتضمن أيضا بناء الإنسان المصري وقرى الريف المصري بمجالات متعدده كالتعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، كذلك الأمر محور الاستدامة البيئية المتمثل في سكن كريم ومحو الأمية وحملات التوعية والمشروعات الاجتماعية وغيرها».