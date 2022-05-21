الصحة الإنجابية والتمكين على مائدة «جلسات الدوار» ضمن حياة كريمة (صور)

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة، فعالية «جلسات الدوار» بالوحدة الصحية بقرية حانوت، ومركز شباب كفر حسين، وجمعية روضات الجنة بميت المخلص، وبمدرسة محمد عماد الدين سليمان بقرية كفر السحيمية.

القضية السكانية والصحة الإنجابية ضمن جلسات الدوار

وتضمن النقاش داخل الجلسة موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة لهم، وأيضًا التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

كما نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، فعالية الأمسيات الثقافية بالمحافظة.

عروض فنية ثقافية ضمن جلسات الدوار

وتشمل الأمسيات عروضًا فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، من خلال العرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسية الرمضانية، والإنشاد الديني والأغاني، وعلى هامش الأمسيات يتمّ تنظيم ورش رسم وتلوين ورسم على الوجوه للأطفال.

فعاليات جلسات الدوار بالإسكندرية

جدير بالذكر أنَّ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، كان قد أقام بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، فعاليات جلسات الدوار بالمسجد الكبير بالبرج القديم ببرج العرب، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إذ أقيمت ندوة تدريب برنامج ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديا، بقرية أبو صير - نجع السمالوس، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن فعاليات جلسات الدوار، وتضمن النقاش داخل الجلسة موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

مشاكل الكثافة السكانية ضمن حياة كريمة

كما تضمنت إحدى جلسات الدوار بمحافظة الغربية، حديث المتخصصين عن مشاكل الكثافة السكانية وأخطارها على المجتمع، وطرق إيجاد حلول جذرية لحل هذه المشكلة، وكذلك تأثير هذه المشكلة على المرافق العامة للدولة، والمشكلات التي تواجه الإدارة المحلية، وتوفير كل الخدمات العامة للمواطنين.