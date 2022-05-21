خطة الشمول المالي في قرى «حياة كريمة»: توفير الخدمات في 40 مركزا

أعلن الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة عن خطة تطبيق الشمول المالي في قرى حياة كريمة، عن وضع خطة لتحديد احتياجات أهالي القرى اعتمدت على الزيارات الميدانية ومسح خصائص المجتمع المحلي.

خطة الشمول المالي في قرى مبادرة حياة كريمة

وتستعرض «الوطن» خطة الشمول المالي التي اعتمدتها وزارة التخطيط لتنفيذ مُبادرة «حياة كريمة» بوزارة التخطيط، ومن المرجح أن المُستهدف توفير خدمات الشمول المالي في 40 مركزا في 18 محافظة، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة وذلك بحلول يونيو المقبل.

المبادرة الرئاسية «حياة الكريمة» في 11 محافظة

1- تنفيذ الزيارات الميدانية التي تشارك فيها وزارة التخطيط والبنك المركزي وعدد من البنوك.

2- تنفيذ جلسات تشاورية وندوات تعريفية لأهالي القرى.

3- تقديم وشرح الخدمات والمنتجات المالية المتاحة كافة.

4- الخدمات التي يتم تقديمها، القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، ماكينات الصراف الآلي، الدفع الإلكتروني، المحافظ الإلكترونية، الإنترنت البنكي، بطاقات ميزة مسبوقة الدفع، وفتح حسابات الأنشطة الاقتصادية للحرفيين.

5- إنشاء وتطوير 27 فرعا للبنوك، وتركيب 95 ماكينة صراف آلي (ATM)، و79 ماكينة دفع إلكتروني (POS)، و1478 قارئ استجابة سريعة QR CODE.

6- تم إصدار 9230 بطاقة مدفوعة مقدمًا و263 بطاقة ائتمان و26 وثيقة تأمين.

7- فتح 1538 محفظة إلكترونية و6122 حسابا في البنوك.

8- 2826 مواطنا استفادوا من خدمات الإنترنت البنكي

9- تنظيم 82 ندوة وورشة تعريفية لنشر الوعي المالي.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظات

يذكر أن مبادرة الرئاسية لحياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشمل القرى بالمحافظات وتنميتها، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة تم إطلاقها في عام 2019 بهدف تطوير القرى وكانت البداية مع رفع مستوى معيشة المواطنين بجميع القرى في المحافظات.