حملات طرق أبواب لتعريف المواطنين بمشروعات «حياة كريمة» في المنوفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيام إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن تنظيم حملات توعية وحملات طرق الابواب واستطلاعات رأي ميداني بقرية دروة التابعه لمركز أشمون لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأهمية المشروعات القومية الجارى تنفيذها بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى وضرورة المحافظة عليها.

«حياة كريمة» تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية في تصريحات صحفية اليوم ، إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصرى، لافتاً إلى الطفرة الكبيرة التى تشهدها محافظة المنوفية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى فى ظل المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة.

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان ان الحملة شملت العديد من الأنشطة التوعوية، مستهدفة مختلف الفئات العمرية بقرية دروة بمركز أشمون ، من خلال تنفيذ حملات طرق الأبواب للوصول إلى ربات الأسر بالمنازل، وتوزيع بروشورات وملصقات، وعمل حملات استقصاء رأى المواطنين، ما يساهم فى سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

تعريف المواطنين بخدمات الشركة

واختتم فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوى، إضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقى شكاوى المياه .