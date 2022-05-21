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محمود مسلم

إنشاء غرفة بـ«الوفد» لخدمة المواطنين وتعيين مساعد لرئيس الحزب للمجالس البرلمانية

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يسرا البسيوني
07:24 م | السبت 21 مايو 2022
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

وافق الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على الطلب المقدم من سعد بدير، عضو مجلس النواب السابق عن الحزب، بإنشاء غرفة خدمة المواطنين بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، وتفعيل قرار رئيس الحزب بقرار تعيين مساعد رئيس الحزب لشؤون المجالس البرلمانية وذلك لتقنين الوضع والتعامل مع المسؤولين.

اختصاصات الغرفة

وتختص الغرفة بتلقي طلبات المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية يوميا، وذلك عن طريق مندوب يتواجد في حزب الوفد بشكل يومي لجمع الطلبات، ويتم توزيع الطلبات على المسؤولين في الوزراء والمحافظين أو نواب الحزب بهدف تفعيل حساب القطاع الخدمي بمساعدة نواب الحزب وتسهيل مهمة التواصل مع المسؤولين.

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بقلم يسرا البسيوني