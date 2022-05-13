رئيس «الوفد»: الحوار بداية للحياة السياسية في مصر وتمهيد للجمهورية الجديدة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه كان أحد الحاضرين حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي دعا فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الجميع إلى الحوار السياسي، وقد تلقى تلك الدعوة بترحاب وتفاؤل كبير، «الحوار في بدايته هو بداية للحياة السياسية، وبدون حوار فلا توجد حياة سياسية، ويقاس درجة الحياة السياسية وتقدمها بالقدر المسموح به بالحوار».

يمامة: الحزب سارع بتشكيل قامات منه للانضمام للحوار

وأضاف «يمامة»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه وفي أعقاب ذلك فقد سارع الحزب وشكَّل قامات منه للانضمام للحوار، ولا يزال الباب مفتوحا لراغبي المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، وهم كثر.

وواصل قائلا: «أول اجتماع للحوار يوم الأربعاء المقبل بإذن الله لتحديد موضوعات الحوار، وإذا أطلقنا كلمة الحوار فهو ليس سفسطة ويجب أن نحدد موضوعاته، كما وأن للحوار سقف وضوابط ونعته الرئيس على كونه سياسيا، ويجب ألا ندخل فيه ما هو غير سياسي، حيث إن الحوار السياسي أو الإصلاح السياسي هو مدخل للإصلاح الاقتصادي كما أنه مدخل لكثير من الموضوعات التي تحتاج في المجتمع إلى الحوار».

رئيس «الوفد»: الحوار مبشر ومقدمة وتمهيد للجمهورية الجديدة

وأوضح أن الحوار هو مظهر من مظاهر الديمقراطية المباشرة، ويتم الإعداد له وسيتم تقديم أوراق بشأنه بعد فحصها وتمحيصها، «من حسن الطالع أن الرئيس هو الجهة المنظمة التي ستتلقى نتائج هذا الحوار، والحوار مبشر ومقدمة وتمهيد للجمهورية الجديدة».

وتابع: «أولويات حزب الوفد تجاه الحوار فيجب أن نستفيد بتجارب الدول المتقدمة كالدول الأوروبية وأمريكا، وفي الأولى فمن شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو سيادة القانون، وهذا الإطار مهم لاستطلاع معيار تلك المسائل لدينا كالديمقراطية والحقوق والحريات وسيادة القانون».