رئيس «الوفد»: دعوة «السيسى» للحوار إيجابية.. ومصر تحتاج لمختلف التيارات

عبدالسند يمامة: الديمقراطية والحقوق والحريات وسيادة القانون على رأس أولوياتنا

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب تلقى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية، للمشاركة فى الحوار الوطنى السياسى، مشدداً على أن الديمقراطية والحقوق والحريات وسيادة القانون على رأس أولويات الحزب فى الحوار الوطنى لأنه من الأدوات الرئيسية للحياة السياسية وبدونه لا توجد سياسة.

شكّلنا لجنة من المتخصصين لإعداد ورقة عمل للمشاركة

وأضاف «يمامة» فى حوار لـ«الوطن» أن دعوة «السيسى» للحوار الوطنى إيجابية جداً وجاءت فى توقيت مهم للغاية.

نعمل على جميع المحاور والملفات من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعى فى بناء الجمهورية الجديدة

مشيراً إلى أن الحزب شكّل لجنة من المتخصصين لإعداد ورقة عمل للمشاركة ونعمل على جميع المحاور والملفات من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعى لبناء الجمهورية الجديدة.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى دعوة الرئيس السيسى لإجراء الحوار الوطنى؟

- مصر فى الوقت الحالى تحتاج إلى مختلف أطياف وتيارات العمل السياسى لصالح الوطن والمواطن، ومن حسن الطالع أن الرئيس السيسى الذى دعا للحوار الوطنى، هو الجهة التى ستتلقى نتائج وثمار هذا الحوار بما يتوافق مع بناء الجمهورية الجديدة، فالحوار الوطنى نعته الرئيس السيسى بأنه سياسى؛ لذا يجب أن يكون الحوار سياسياً؛ لأن الإصلاح السياسى هو مدخل للإصلاح الاقتصادى وباب الدخول لكثير من الموضوعات الأخرى، وحزب الوفد يستعد للحوار السياسى وسنقدم أوراقاً بشأنه، لأن الحوار السياسى أو الإصلاح السياسى بجانب أنه مدخل للإصلاح الاقتصادى فهو مدخل لكثير من الموضوعات المهمة فى مجالات عديدة التى تحتاج فى المجتمع إلى الحوار.

ما موقف حزب الوفد من الدعوة للحوار وأسباب المشاركة فيه؟

- أعلن حزب الوفد قبول الدعوة التى وجهتها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى الحوار الوطنى لجميع أطياف المجتمع وفى مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية، ونحن حزب سياسى عريق عمره 100 عام ونؤمن بالحوار دائماً ونرى أن دعوة الرئيس السيسى إيجابية جداً وفى توقيت مهم.

هل حزب الوفد جاهز بملفاته وتوصياته لعرضها فى الحوار الوطنى؟

- الوفد دائماً داعم ومساند لجميع القضايا التى تعلى من قيمة الوطن وتخدم أبناءه الكرام، وأعلن منذ اللحظة الأولى البدء فوراً فى العمل على كل المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع.

هل تم تشكيل لجان فى الحزب من أجل الحوار الوطنى؟

- نعم، شكّل حزب الوفد لجنة من المتخصصين لإعداد ورقة عمل الحزب للمشاركة فى الحوار الوطنى، ووضع تصوراً حول ورقة العمل التى سيتقدم بها الوفد إلى الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضم تشكيل اللجنة، تحت رئاستى، كلاً من الدكتور مصطفى الفقى نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور هانى سرى الدين، والدكتور ياسر الهضيبى، والمهندس حسين منصور، وعصام شيحة، ورضا إدوارد، والمهندس ياسر قورة، وماجدة النويشى، وعصام الصباحى منسقاً عاماً، وشريف عارف سكرتير اللجنة.

ومتى تعلن اللجنة ورقة العمل التى سيتقدم بها الوفد للحوار الوطنى؟

- تعقد اللجنة اجتماعها الأول الأربعاء 18 مايو، فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، ويتولى معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب تنظيم عمل اللجنة وترتيب جدول أعمالها وإخطار أعضائها بموعد الاجتماع، ليتم تحديد موضوعات الحوار، فالحوار ليس سفسطة ويجب تحديد الموضوعات ليكون هناك التزام بالسقف والضوابط، وسيتم الإعلان عن المحاور وورقة العمل فور الانتهاء من إعدادها.

ما رؤية شباب الوفد للحوار الوطنى السياسى ودوره فى الإعداد للحوار الوطنى؟

- كلّفت الدكتورة هاجر التونسى أستاذ مساعد بكلية التربية فى جامعة حلوان وعضو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الأولى، بإعداد رؤية شباب حزب الوفد للحوار الوطنى السياسى الذى دعا له الرئيس، على أن يتم عرض الورقة خلال اجتماع لجنة الوفد المختصة بإعداد ورقة عمل المشاركة فى الحوار الوطنى، الأربعاء المقبل، كما استجبنا لمطالب شباب بيت الأمة بتعيين لجنة شباب مكملة للجنة الحوار الوطنى للمشاركة فى مناقشة موضوعات الحوار السياسى الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكون لجنة الشباب مكملة للجنة الحوار الوطنى التى تم الإعلان عن تشكيلها فى بيت الأمة لإعداد ورقة عمل للمشاركة فى الحوار الوطنى السياسى الذى دعا له الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

ما أولويات حزب الوفد فى الحوار الوطنى؟

- من أولويات الحزب للمشاركة فى الحوار الوطنى السياسى، الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة كالديمقراطية والحقوق والحريات وسيادة القانون، وهذا الإطار مهم جداً ليتم استطلاع معيار هذه المسألة فى مصر، وهى شروط الانضمام للاتحاد الأوروبى، وهى أولويات تقدم الدول وقوتها، فدائماً ما يكون الوفد داعماً ومسانداً لجميع القضايا التى تعلى من قيمة الوطن وتخدم أبناءه الكرام، وبدأنا فوراً فى العمل على جميع المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى.

الحقوق والحريات

موقف الحزب منذ نشأته، يعمل فى إطار نظام سياسى، ومسألة الحقوق والحريات للوفد مسألة أساسية تندرج تحت مظلتها الحريات السياسية والمدنية، وموقف الوفد كحزب معارض وطنى فى هذا النظام يحمل هدفاً كبيراً وهو أن نكون حزباً حاكماً فى القريب، خاصة أن للوفد المقومات التى يمكن من خلالها أن يحقق هذا الهدف.