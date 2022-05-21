تحرك برلماني عاجل قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

في أول تحرك برلماني لدعم ممثل كرة القدم المصرية، تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن التعنت غير المبرر من جانب القائمين على كرة القدم المصرية في تأجيل مباراة النادي الأهلي في الدوري المصري قبل أيام قليلة من خوضه لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي في الدوري

وأشارت الهريدي، في طلبها، إلى أن هناك حالة غير مفهومة وغير مبررة ينتهجها القائمون على إدارة شؤون كرة القدم في مصر ضد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، ممثلين في (اتحاد الكرة المصري - رابطة الأندية)، وذلك فيما يخص تأجيل لقاء النادي الأهلي ونادي الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) في غمار منافسات بطولة الدوري العام، والمزمع إقامتها يوم 25 من الشهر الجاري «مايو 2022» وذلك قبل 5 أيام فقط من المباراة الحاسمة التي سيخوضها النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد نادي الوداد المغربي، والتي ستقام بملعب مركب محمد الخامس بالمملكة المغربية.

وأكدت أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية رفضوا بدون مبرر مقنع أو وجيه للطلب المقدم من النادي الأهلي بشأن إرجاء لعب مباراته مع الشرقية للدخان لما بعد خوضه للنهائي الأفريقي، على الرغم من الموافقة المُعلنة من جانب نادي الشرقية للدخان على تأجيل المباراة تسهيلاً وتضامناً مع النادي الأهلي في مباراته الحاسمة.

وتابعت عضو مجلس النواب، في حين أنه على الجانب الآخر قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجل مباراة «القمة المغربية» بين فريق الوداد المغربي والرجاء البيضاوي المغربي إلى 19 يونيو المقبل لفتح المجال أمام فريق الوداد للاستعداد بشكل جيد لمواجهة نظيره الأهلي المصري في 30 مايو الحالي على الرغم من لعبه المبارة على أرضه دون سفر أو عناء.

كأس العالم للأندية

وتساءلت: «لصالح من يتم عرقلة مسيرة ممثل الكرة المصرية في أكبر المحافل القارية التي تؤهله مباشرة إلى منافسات كأس العالم للأندية وتساهم في رفع راية الدولة المصرية وسط أكبر الفرق العالمية ؟».

وأكدت: أننا لا نتحدث في هذا الشأن عن النادي الأهلي بعينه أو لذاته، وإنما موقفنا كان سيكون ثابتاً راسخاً في حال تواجد أي فريق يحمل اسم وراية الدولة المصرية في هذا المحفل أو غيره من المحافل الكبرى سواء كان الزمالك، الإسماعيلي، بيراميدز، المصري.. إلخ.

وطالبت عضو مجلس النواب، القائمين على وزارة الشباب والرياضة أن يحركوا تلك الحالة من السكون والسُبات غير المبرر من جانبهم وأن يتخذوا ما يلزم من إجراءات تنظيمية بالتنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية من أجل تأجيل مباراة الأهلي والشرقية للدخان، وذلك لدعم وإتاحة الفرصة بشكل سليم وكامل للنادي الأهلي للاستعداد لمباراته أمام نظيره المغربي.