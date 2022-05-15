لجنة المسار الدستوري الليبي تباشر اجتماعاتها في القاهرة بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين

عرضت قناة extra news تقريرًا عن مباشرة لجنة المسار الدستوري الليبي اجتماعها اليوم في القاهرة، بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، للوصول لصيغة توافيقة حول المسار الدستوري المنظم للانتخابات المنشودة.

انعقاد المؤتمرات في القاهرة برعاية الأمم المتحدة

وأوضحت القناة أن الاجتماعات منعقدة برعاية الأمم المتحدة وبحضور المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، التي أثنت على عودة الاجتماعات من جديدة للقاهرة لاستئناف المشاورات، التي تحدثت عن حديثها مع قيادة المجلسين الليبين مع تقدير دعمها لهذه المبادرة وإيجابية التزام الأطراف الليبية بالعودة لطاولة المفاوضات لمعالجة المسألة البالغة الأهمية الخاصة بتحديد الإطار الدستوري للانتخابات الليبية.

حل ليبي خالص

وحرصت الدولة المصرية على مدار سنوات الأزمة الليبية على أهمية تطبيق حل ليبي خالص من أجل الحل الجذري للأزمة الليبية، مع ضمان الحفاظ على أركان الدولة الليبية ويصون سيادتها ووحدة مكوناتها الاجتماعية والمؤسسية، وبناء على هذا فقد استضافت الدولة المصرية وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في إبريل الماضي للوقوف على النقاط الفنية المرتبطة بتسوية النقاط الخلافية التي تخص المسار الدستوري مع الأخذ في الاعتبار أن الحل يكون في انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة.

استئناف النقاش في القاهرة

وأشارت القناة في التقرير إلى أن الليبيين قرر استئناف مناقشاتهم في القاهرة لاستكمال المشاورات من خلال الوفدين، حيث اتفقت اجتماعات أبريل على اللائحة الداخلية لعمل اللجنة مع إنشاء لجنة معنية باستقبال التصورات والمقترحات الخاصة بالنقاط الفنية التي تم استقبالها منذ أبريل الماضي ضمن المنهج الدستوري الذي ستجره عليه الانتخابات الليبية.