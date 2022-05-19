إليسا: مشهد فوز الشباب بعضوية مجلس النواب في لبنان يفرح القلب

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن سعادتها الكبيرة لمشهد فوز عدد كبير من النواب الشباب فى المجلس النيابي الخاص بدولة لبنان، بعد أن تم فرز نتائجه خلال الساعات الماضية.

إليسا: نواب شباب معلمين فهمانين مثقفين

إليسا فى تغريدة لها قالت عبر موقع تويتر: «شو هالمشهد الحلو اللي بيكبر القلب.. نواب شباب معلمين فهمانين مثقفين، وعم بمثلونا بمجلس النواب عن الثورة والثوار! هيدا الأمل الحلو اللي منتمناه واللي تحقق الله يحميكن!».

كانت إليسا من أول المصوتين والداعمين لفكرة الانتخاب والنزول بالمشاركة بصوتها فى الانتخابات وكشفت عن دعم الصوت المسيحي انطوان حبشى فى منطقة بعلبك الهرمل.

إليسا تشارك فى انتخابات لبنان

كانت الانتخابات النيابية اللبنانية شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الفن اللبناني من بينهم باسكال مشعلاني ونوال الزغبي ونادين نسيب نجيم وجاد شويري.

إليسا كانت أحيت أمس، حفلا غنائيا كبيرا فى المملكة العربية السعودية، رفقة الفنانة وائل كفوري وقدمت لأول مرة أغنية من اول دقيقة فى الحفل الكبير.

وقدمت إليسا خلال الحفل عدد كبير من أهم وأشهر أغنياتها، بدأتها بأغنية على حس حكايتنا، ثم قدمت أغنيات أسعد واحدة وفى عيونك وسهرنا يا ليل.

من المقرر أن تطرح إليسا خلال الأيام المقبلة، باقى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، الذي يتضمن أغنيات مصرية ولبنانية، وسيكون من إنتاجها الشخصي بعد انتهاء تعاقدها الفني مع شركة روتانا، ومنها أغنيات مع مروان خوري وزياد برجي ومحمد يحيى ومحمد رحيم.