ألمانيا تعلن اكتشاف إصابتين بمرض جدري القرود في العاصمة برلين

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم السبت، اكتشاف إصابتين بجدري القردة في برلين، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تحذير من ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرود

وحذر العلماء من أنهم يتوقعون استمرار ارتفاع حالات الإصابة بمرض جدري القرود هذا الأسبوع حيث يتم تعقب المزيد من المصابين من قبل السلطات الصحية البريطانية.

وتم الإبلاغ بالفعل عن أكثر من 80 حالة في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا ، بما في ذلك 20 في بريطانيا، الرقم العالمي هو عادة لمرض يقتصر على وسط وغرب أفريقيا.

المرض لا ينتقل إلا من خلال الاتصال الجسدي

وبحسب ما ذكرته صحيفة «جارديان» البريطانية، فإن جدري القرود لا ينتشر بسهولة بين الناس ، لذا فقد حير الأطباء من تفشى المرض وظهور حالات في قارات مختلفة في نفس الوقت، ولا ينتقل الفيروس إلا من شخص لآخر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق - بما في ذلك الاتصال الجنسي.

وعادة ما تكون الأعراض خفيفة - صداع ، وآلام في العضلات وإرهاق - ولكن جدري القرود يسبب أيضًا آفات جلدية يمكن أن تصاب بالعدوى ما يؤدي إلى التهابات ثانوية.