إصابات جدري القرود تتجاوز 80 حالة في 12 دولة.. وتحذير لـ«الصحة العالمية»

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنَّ عدد حالات الإصابة المؤكّدة بمرض «جدري القرود» 80 حالة في 12 دولة على الأقل، موضحة أنَّه يجرى حالياً التحقق من 50 حالة أخرى يشتبه بإصابتها، دون أن تذكر بالاسم الدول التي ظهرت فيها، محذرة من وجود ترجيحات بشأن تسجيل المزيد من الحالات وفقًا لشبكة «بي بي سي».

وتأكّد ظهور إصابات بـ جدري القرود في 9 دول أوروبية وأشارت هيئات الصحة العامة في أوروبا ظهور حالات إصابة بالمرض في كل من (المملكة المتحدة، وإسبانيا، والبرتغال، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد)، وبالإضافة إلى الدول الأوروبية ظهر المرض في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وذلك رغم أنَّ أكثر انتشارا في مناطق نائية بوسط وغرب أفريقيا.

ظهور إصابات جدري القرود في 9 دول أوروبية

وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، من أنه مع دخول فصل الصيف وما يحدث به من تجمعات جماهيرية ومهرجانات وحفلات، «إني أشعر بالقلق من احتمال تسارع انتقال العدوى».

وأضاف أنَّ جميع حالات الإصابة الأخيرة باستثناء واحدة، لا صلة لها بالسفر إلى مناطق يعتبر فيها «جدري القرود» مرضاً متوطناً.

بريطانيا تبدأ في إعطاء لقاح الجدري للأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان أمس، إنَّ حالات الانتشار الأخيرة للمرض «تعتبر غير نمطية، إذ أنها تظهر في دول لا يعتبر المرض متوطناً فيها»، وحذّرت من وصم جماعات بعينها بسبب المرض، قائلة إن ذلك قد يشكّل عائقاً أمام إنهاء انتشاره، إذ أنه قد يمنع الناس من السعي للحصول على الرعاية الطبية ويقود إلى انتشار غير مكتشف لحالات الإصابة به.

وفي المملكة المتحدة وإسبانيا، قالت السلطات إنَّها اشترت كميات من لقاح الجدري العادي وبدأت بإعطائه للأشخاص العرضة بمستويات عالية للإصابة بـ«جدري القرود»، والتعامل مع حالات انتشار المرض.