ما تريد معرفته عن مرض جدري القرود.. الأعراض وطرق الوقاية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مرض جدري القرود يتشابه مع الفيروس المتسبب بالإصابة بمرض الجدري، والوزارة تعمل من خلال 24 مركزا لرصد الأمراض المعدية اعتمادا على الوضع الوبائي العالمي والمحلي لطمأنة المواطنين وعدم إثارة حالة الخوف والرعب،

ما هو مرض جدري القرود؟

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مرض جدري القرود لا علاقة لها بفيروس كورونا، مرض جدري القرود أقل فتكًا من مرض الجدري وأقل قابلية للانتقال أيضا، ومعروف بالنسبة لنا جميعا ولدينا فريق كبير من المتخصصين للتعامل معه، وفيروس كورونا سريع الانتشار لكن مرض جدري القرود لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، وينتقل عن طريق مخالطة المصابين بمرض جدري القرود لفترات طويلة جدا، مؤكدا أن مرض جدري القرود من الصعب أن يتحول إلى جائحة عالمية كفيروس كورونا.

طرق الوقاية من مرض جدري القرود

وعن طرق الوقاية من مرض جدري القرود، قال عبدالغفار لا بد من تجنب ملامسة الحيوانات، وفي حالة إصابة أي شخص بمرض جدري القرود عليه العزل وعدم مخالطة الأشخاص، وغسل اليدين باستمرار، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، مطمئنا المواطنين أن مصر خالية من مرض جدري القرود.

أعراض جدري القرود

وعن أعراض الإصابة بمرض جدري القرود، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن فترة حضانة الإصابة بالمرض تستغرق 5 أيام، والأعراض تبدأ بالصداع، وآلام العضلات والظهر خاصة، وتضخم الغدد الليمفاوية، وشحب الوجه، وظهور الطفح الجلدي على الوجه من يوم إلى 3 أيام وبعد ذلك يتم الانتشار في جميع أجزاء الجسم.

وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تعمل في التوقيت الحالى على عقد اجتماع طارئ من خلال مجموعة من الاستشاريين لتحديد مخاطر العدوى بعد انتشار مرض جدري القرود فى بعض من الدول.