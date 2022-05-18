وزيرة البيئة: منظمات دولية تمول استراتيجية مصر لمواجهة تغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الاستراتيجية المصرية الوطنية الخاصة بتغيرات المناخ ستحصل على مصادر تمويلها من قبل المنظمات الدولية المسؤولة عن مواجهة المناخ، ومصادر أخرى للاستثمارات، إذ أنه ومنذ 3 أيام زار عدد من أعضاء غرفة الصناعة الأمريكية، مصر، ببعثة كبيرة بها رجال أعمال، وجري توقيع بروتوكولي تعاون.

فؤاد: إنشاء مصنع أمريكي لتحويل القمامة إلى طاقة

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه خلال الزيارة الأخيرة جرى توقيع اتفاقية تنص على إنشاء مصنع أمريكي يقوم بتحويل القمامة إلى طاقة، واتفاقية أخرى تنص على إنشاء مصنع للقطاع الخاص الأمريكي من أجل إنتاج الأكياس صديقة البيئة كبديلة للأكياس البلاستيكية.

فؤاد: الوزارة وضعت آليات للحصول على الأموال

وأوضحت أن الوزارة قامت بوضع آليات واضحة ومحددة من خلالها تستطيع الحصول على الأموال من جهات التمويل الدولية، موضحة أن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي تتضمن إلحاق مصادر للتمويل والاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص في قضايا تخص البيئة.

وأكدت أن القطاع الخاص له دور كبير من خلال إنشاء حزم خاصة بالمجالات الزراعية والصناعية وخلافها من أجل خدمة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، متابعة: «المدن الجديدة بدأت تتعمل منذ عامين، وكان فكرتنا نخرج السكان من الدلتا بإنشاء 14 مجتمعا عمرانيا تتحمل الزيادة السكانية، ومش ممكن بلدنا كبيرة وكلنا قاعدين في حتة واحدة».