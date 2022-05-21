القصة الكاملة لمستريح كرداسة بعد ضبطه.. «جمع ربع مليون وهرب»

288 مليون جنيه، تمكن مستريح كرداسة من جمعها من 2320 ضحية، توسموا فيه خيرًا لكنه لم يكن كما تخيلوا، أوهمهم أنه يعمل على تضخيم أموالهم مع ثبات رؤوس المال والأصول، لكنه كان يخطط للعبته للاستيلاء على جميع الأموال، وجمع أكبر قدر منها ثم يهرب، ليتفاجأ الأهالي بأن المتهم «فص ملح وداب»، ولأن لكل ظالم نهاية، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على خالد السمان مستريح كرداسة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قبل نحو عام ونصف، حيث استيقظ الأهالي على تلك الفاجعة، أموالهم التي كانوا يحلمون بزيادتها لم تعد موجودة بعد، ومن كانوا يعلقون على عاتقه طموحاتهم وأحلامهم فر هاربا إلى حيث لا يعلمون، وأخذوا يناشدون الجميع ويستغيثون بالمسؤولين ليعود حقهم.

الضحايا يصرخون: إلحقونا اتنصب علينا

وتبلغ للواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، والعميد عمرو البرعي رئيس قطاع جنوب الجيزة، من المقدم معتصم رزق رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، تقديم بلاغات من بعض المواطنين بتتضررهم من شخص يدعى «خالد السمان» نصب على الآلاف منهم.

وفيات وحالات طلاق بسبب مستريح كرداسة

الضحايا تحدثوا لـ«الوطن» عن قصتهم مع «السمان»، وكيف نصب عليهم وتسبب في وفاة أشخاص منهم بالجلطة إثر الصدمة، بعدما نهب منهم مبالغ مالية ضخمة، وقال مراد الصيفي، المتحدث باسمهم، إن المهتم خالد السمان جمع 288 مليون جنيه، ونصب على 2320 شخصا: «الناس دي منهم أرامل وأيتام وناس غلابة على قد حالهم، وناس اتطلقت بسبب ضياع الفلوس دي».

وأضاف أن المستريح وضع الأموال في أراضٍ؛ منها أرض «ناشد» سعرها 15 مليون جنيه، وحسب سعرها عليهم بـ21 مليونا، وبحسب آخرين قيمتها الحقيقية 2 مليون جنيه فقط، وقطعة أرض أخرى هي «أرض الرشاح»، وقال إن هذه الأرض لأشخاص معينين، وبعدها جاء أمر ضبط وإحضار له ولم ينفذ، كما أن هناك أحكاما عديدة صدرت ضد المستريح.

حيلة مغرية للمستريح جذب بها الضحايا

أحمد السمكري أحد الضحايا كشف عن الحيلة التي استنخدمها المستريح لجذب ضحاياه، «فيه حد قال لي إن خالد السمان بيشغل الفلوس في مجال العقارات، والأراضي، وبيشتري الطوب والأسمنت، وبعدها كنت بعمل جمعيات بـ30 ألف جنيه وحطيت 20 ألف منهم معاه، وكان بيدي على كل 50 ألف جنيه، كل شهر أرباح 1000 جنيه، وقبل هروبه، كنت عايز أسحبهم، قالي اصبر عليا كام يوم، وبعدها اختفى».

القبض على مستريح كرداسة في الإسكندرية

وبعد ما يقرب من عام ونصف من الاختفاء، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على خالد السمان، مستريح كرداسة، أمس، بعد البلاغات التي حُررت ضده من قبل أهالي المنطقة والضحايا، بعد هروبه من 50 حكما قضائيا إلى الإسكندرية، ولكن تتبعت الأجهزة الأمنية تحركاته وتمكنت من ضبطه.

حبس «السمان» 4 أيام

ومنذ قليل، أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس خالد السمان مستريح كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاستيلاء على أموال آلاف المواطنين بغرض استثمارها وحصول ضحاياه على أرباح شهرية، قبل أن يختفي ويغلق هواتفه ويهرب إلى الإسكندرية.