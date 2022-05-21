«الجندي» عن افتتاح «مستقبل مصر»: الحمد لله الذي رزقنا بثلة تعمل لصالح البلد

علّق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، قائلا: «اللهم لك الحمد والفضل، رأينا بأعيننا كيف تستثمر هذه الأرض الطيبة وهذه السواعد المباركة في إنقاذ البلاد مما أصاب الدول المجاورة».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على فضائية dmc: «الحمد لله الذي أشبعنا حينما جاع الآخرون، الحمد الذي أمننا عندما هرب الخائفون، الحمد لله الذي رزقنا برئيس يعمل على حماية هذا البلد عندما خان الخائون، الحمد لله الذي رزقنا بهذه الثلة المباركة التي تعمل لصالح هذا البلد».

دعاء إلى الله بإزاحة الغمة

ودعا عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الله، أن يزيح هذه الغمة التي اجتاحت العالم، وتسببت في نقص الأموال والأنفس والثمرات: «نسأل الله عزّ وجل أن يزيح هذه الغمة عن الناس كافة، ونحمده على ما تفضل به علينا من ذلك الستر وتلك العافية، ومن هذه الثروات الطيبات المباركات التي تفجرت بسواعد المصريين الشرفاء».

وفي سياق آخر، علّق الجندي على المحاضرة التي ألقاها في أكاديمية الأوقاف للإعلاميين العرب والمسلمين بتكليف من وزير الأوقاف، موضحًا أنه كان في حاجة إلى معرفة ما يفكر فيه الإعلاميون العرب فيما يخص القضايا الإسلامية والدينية، وبخاصة القضايا المثارة في مصر.

تفاصيل الندوة

وأشار إلى أن الإعلاميين العرب والمصريين رحبوا به، حيث استمرّ اللقاء 3 ساعات، متابعا: «لم نكن نريد أن نترك بعضنا البعض، رأيت في الإعلاميين كيف يقدرون علماء الأزهر والأوقاف، وكيف يحترمون العمامة الأزهرية، وكيف يقدرون الجهد الذي نقدمه في هذا البرنامج من جهود لتصحيح المفاهيم والرد على الغلاة».