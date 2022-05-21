«مستقبل مصر» في الدلتا الجديدة.. مشروع زراعي عملاق لنحقيق الأمن الغذائي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مشروع «مستقبل مصر»، وهو مشروع الدلتا الجديدة، الذي يُعد أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويقام بمساحة تزيد عن مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي، ويضيف المشروع 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر تستغل لتحقيق الأمن الغذائي، ويمتد المشروع من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة.

مشروع مستقبل مصر مقام على مساحة 500 ألف فدان

مشروع الدلتا الجديدة، يضم حوالي 688 ألف فدان جنوب محور الضبعة، وغرب الدلتا القديمة، هذا إلى جانب مشروع مستقبل مصر والمقام على مساحة 500 ألف فدان، ويشمل المشروع أيضًا قرابة 250 ألف فدان تخص مشروعات الخدمة الوطنية، ويتكلف استصلاح الفدان الواحد 200 ألف جنيه، ويقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور «روض الفرج –الضبعة» الجديد وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد 30 دقيقة عن مدينة 6 أكتوبر.

تم الانتهاء من استزراع مساحة 200 ألف فدان

مساحة مشروع مستقبل مصر تبلغ نحو 500 ألف فدان، وتم الانتهاء من استزراع مساحة 200 ألف فدان باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، ويتوقع أن تصل إلى 350 ألف فدان مع بداية عام 2022 ، باستخدام 1600 جهاز ري محوري مطور على أن يتم زراعتها مرتين سنويا «في الموسم الصيفي والموسم الشتوي» حيث تنتج أجود المحاصيل الزراعية بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه، فضلًا عن مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبعة.