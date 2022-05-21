حاتم عمور يروج لفيديو كليب جديد من لوس أنجلوس

بدأ الفنان المغربي حاتم عمور في الترويج لجديده الفني، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اختار تصويره بشوارع لوس أنجلوس.

حاتم عمور يروج لعمله الجديد من أمريكا

وحرص حاتم على الترويج لعمله من خلال حسابه الرسمي على الإنستجرام، حيث ظهر في الصورة التي نشرها بشعر مصبوغ باللون الرمادي معلقا عليها: «قريبا فيديو كليب»، بالإضافة إلى ظهور فتاة «موديل» بطلة الكليب بأحد مقاطع الفيديو مرتدية زيا تقليديا نسائيا «القفطان المغربي».

حاتم عمور يستعد لتقديم دويتو مع زياد برجي

يشار إلى أن الفنانين حاتم عمور واللبناني زياد برجي يستعدان لإطلاق ديو غنائي، باللهجة المغربية واللبنانية، من كلمات الشاعر أحمد ماضي وسمير المجاري وألحان زياد برجي وتوزيع طارق توكل، فيما ينتظر تصوير فيديو كليب بين المغرب ولبنان.

يذكر أن حاتم عمور طرح ألبوم بلا حدود سنة 2021، ومن بين أغانيه «أحلى إبداع» كلمات عماد الأسعد، وألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي، كما أن كليب الأغنية تم تصوير مشاهده بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

ألبوم بلا حدود تضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية.

وحقق الألبوم نجاحا كبيرا في المغرب، وعدد من دول شمال أفريقيا، ووصل عدد مرات الاستماع لأغنياته إلى ما يقرب من 300 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وعدد من المنصات الإلكترونية والسمعية.