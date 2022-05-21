ميريت الحريري: سمير صبري كان إنسانا وفنانا وإعلاميا من طراز خاص

قالت الفنانة ميريت الحريري، ابنة الفنان عمر الحريري، إن سمير صبري كان إنسانا وفنانا وإعلاميا من طراز خاص، «مهما اتكلمنا عنه مش هنوفيه حقه، حب شغله والناس ومن كل النواحي هو شخصية متميزة جدا وإعلامي قدير وممثل شاطر».

ميريت الحريري: سمير صبري تراثه الإعلامي رائع

وأضافت «الحريري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن سمير صبري التقى بعدد كبير من الأدباء والفنانين ورؤساء وملوك الدول خلال برنامجه التراثي الرائع، متابعة: «تراث الفنان سمير صبري كإعلامي كبير جدا وعملنا حاجات كتير أوي».

واستطردت: «على المستوى الإنساني كنت بتبسط أنه يزعل مني لأنه كان بيعاتبني، وكان لما يحب شخص أوي يزعل ويعاتب، وكل ما يزيد القسوة كنا بنعرف أنه بيحبنا، ودي كانت حاجة غريبة في شخصيته».

إيمان أبو طالب: «قابلته يوم الخميس الماضي واتعشينا بره»

ومن جانبها، أوضحت الإعلامية إيمان أبو طالب أن الفنان سمير صبري بعد خروجه من المستشفى أقام في أحد الفنادق الكبرى بالزمالك، «كنت بكمله يوم الخميس العصر واتفق معايا نتقابل الساعة 9.30 مساءً، وقعدنا برة واتعشينا، وكان على طول حالته النفسية حلوة، ولما كنت بزوره في المستشفى كانت معنوياته عالية ومبسوط وبيضحك».

وتابعت: «سمير صبري كان شخص محب للحياة، وعمل كل اللي كان بيحلم به وبيتمناه، وكان في يوم وفاته مبسوط جدا وقعد يتصور مع كل الناس اللي شافته على الترابيزة وبيضحك في وش كل الناس، ونام وهو مبسوط».