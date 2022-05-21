دنيا سمير غانم تواصل مسيرة دلال عبدالعزيز في حضور الجنازات.. آخرها سمير صبري

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على حضور جنازة الفنان الراحل سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع مرضي السرطان والقلب.

دنيا سمير غانم في جنازة سمير صبري

ووصلت دنيا سمير غانم إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر بصحبة زوجها الإعلامي رامي رضوان؛ للمشاركة في جنازة الفنان الراحل سمير صبري.

ومنذ وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي كانت تحرص على المشاركة في جنازات الفنانيين وتقديم واجب العزاء، حيث كانت من أكثر الفنانين حرصًا على أداء ذلك الواجب، قررت دنيا سمير غانم مواصلة مسيرة والدتها في مشاركة الفنانين أحزانهم.

دنيا سمير غانم تنعى سمير صبري

ورغم إحياء دنيا سمير غانم أمس، الذكرى الأولى لوفاة والدها الذي رحل عن عالمنا في 20 مايو 2021، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، إلا أنها حرصت على نعي الفنان سمير صبري الذي توفي في نفس يوم وفاة والدتها.

ونشرت دنيا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعها بالفنان الراحل سمير صبري، وعلقت عليها: «البقاء لله في الفنان القدير المثقف الراقي سمير صبري.. ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته».

وفاة سمير صبري

ورحل عن عالمنا صباح أمس الفنان سمير صبري بعد صراع طويل مع مرضي السرطان والقلب.

وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالإسكندرية وسط توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على توديعه إلى مثواة الأخير.