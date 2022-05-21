نقيب الممثلين يشكر محافظ ومدير أمن الإسكندرية على تنظيم جنازة سمير صبري

وجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خطاب شكر إلى كل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، على ما بذلته أجهزة المحافظة من جهد وتنظيم أثناء تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري، في مقابر «المنارة»، بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

نص خطاب الشكر إلى محافظ الإسكندرية

وجاء نص الخطاب كما يلي: «شكر وعرفان.. يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني مصر، بخالص الشكر والعرفان للسيد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الإسكندرية، على رعايتهم وحرصهم على التنظيم بكافة أروقتة وأشكاله، وبخاصة ما قدموه من عون ورعاية واهتمام لكل المرافقين لتشييع جثمان الفنان الكبير سمير صبري إلى مثواه الأخير بمحافظة الاسكندرية»، وذيل نقيب الممثلين الخطاب بعبارة «تحيا مصر دائماً وأبداً برجالها الشرفاء»، وكذلك بتوقيع نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي.

مشاركة فناني مصر في جنازة سمير صبري

وشارك في تشييع جثمان الفنان سمير صبري إلى مثواه الأخير بمحافظة الإسكندرية الآلاف من محبيه، من خارج وداخل محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من الفنانين ورجال الإعلام والرياضة، وأبرزهم الإعلامية بوسي شلبي، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة سماح أنور، التي تصدرت مشهد وصول جثمان الفقيد إلى مقابر «المنارة»، بالإسكندرية، والفنانة فيفي عبده، التي انهارت تماماً أثناء تشييع الجثمان، والفنانة نهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين، ولفيف من الإعلاميين.

وأوصى الفنان الراحل سمير صبري، قبل وفاته، بأن يتم دفنه بجوار والدته، في مقابر العائلة بمنطقة «المنارة» في محافظة الإسكندرية.