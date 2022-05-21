حسام داغر من أمام قبر سمير صبري: شفت الناس زعلانة عليك إزاي

نعى الفنان حسام داغر عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الفنان الراحل سمير صبري بكلمات مؤثرة من أمام قبره.

ونشر داغر مجموعة صور من أمام قبر الفنان سمير صبري وعلق قائلا: «شفت الناس كانت زعلانة عليك إزاي في الدفنة... طب شميت ريحة الياسمين كانت عاملة إزاي في المدفن.. كله كان بيدعيلك يا أبو قلب أبيض زي الأطفال.. خفت تعمل العملية بس ربنا اختار لك الأحسن.. في سرير الماريوت اللي كنت بتحبه ووسط حبايبك ودخلت تنام وروحك فاضت لربها».

داغر لـ سمير صبري: كل الخير اللي عملته مستنيك

وأضاف داغر قائلا: «كل الخير اللي عملته مستنيك.. كل الحب اللي زرعته هتلاقيه.. شوفت الحسنات بالجبال.. آه لو كل الناس تعرفك كويس .. يا أستاذ الأجيال يا متواضع يا متربي يا ابن الأصول يا راقي يا مثقف يا موسوعة.. أول من شجعني وأول من هناني وأول من ندهلي باسمي من جيل الكبار».

واختتم داغر قائلا: «مع السلامة يا كبير العيلة، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا أطيب خلق الله.. مع السلامة يا أستاذ سمير».

وفاة سمير صبري

وشُيع ظهر اليوم جثمان الفنان سمير صبري إلى مثواه الأخير بمقابر المنارة بالإسكندرية، وسط عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير، وكان أبرزهم، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وإلهام شاهين، فيفي عبده، بوسي شلبي، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.

ورحل عن عالمنا الفنان سمير صبري صباح أمس، عن عمر ناهز الـ86 عاما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بعد صراع مع المرض.