محافظ الوادي الجديد ورئيس البنك الزراعي يدشنان مبادرة «باب رزق»

دشّن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مبادرة «باب رزق»، في مركز الداخلة، خلال مؤتمر جماهيري اليوم السبت، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، والمستثمرين ورواد الأعمال.

عرض نماذج مشروعات زراعية

تضمن المؤتمر عرض نماذج المشروعات الشبابية الناجحة في مجال الزراعة والصناعات المرتبطة، حيثُ أشاد «فاروق» بالمشروعات المعروضة، مؤكدًا حرص البنك على دعم صغار المزارعين والمنتجين، والمساهمة لتحقيق طفرة تنموية زراعية على أرض المحافظة.

كما استمع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إلى أهم المشكلات التي تواجه عملاء البنك، في حوارٍ مفتوح مع عدد من المزارعين، أوضح خلاله آليات التعامل مع البنك، والقروض الميسرة التي يوفرها.

حل مشكلات العملاء المتعثرين في السداد

وأكّد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أنه سيتم إعادة هيكلة الأمور للعملاء المتعثرين، من خلال إيفاد فريق عمل من البنك، للوقوف على مشكلات العملاء والمستثمرين لتقديم الدعم وتذليل كافة العقبات.

وأكّد المحافظ أن المؤتمر يستهدف دعم المشروعات الجادة، وتصدير القدوة للشباب لتشجيعهم على دخول سوق العمل، موصيًا بضرورة نشر التوصيات والنتائج البحثية للمشروعات الناجحة، لتعظيم الاستفادة منها وتدعيم الشباب المقبل على المشروعات.

وشهد المؤتمر فقرات فنية متنوعة، قدّمها قسم مسرح إدارة الداخلة التعليمية، كما حظى الأطفال المشاركون في تقديم العروض الفنية من قسم المسرح بإدارة الداخلة التعليمية، بتوزيع كروت فيزا «ميزة» بقيمة 500 جنيه لكل مشارك، للتمثيل المشرف وحُسْن الاستقبال.

تفقد أعمال تطوير الإنشاءات بالبنك الزراعي

وفي سياق متصل، تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقع علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أعمال تطوير الإنشاءات بفرع البنك في مدينة الداخلة، ترافقهما حنان مجدي، نائب المحافظ، ووفد البنك المرافق، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تأتي أعمال التجديد ضمن خطة التطوير التي يستهدفها البنك لفروعه على مستوى الجمهورية، لإرضاء العملاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ووجّه «الزملوط» باستغلال الأرض الفضاء بجوار البنك، بالشراكة بين المحافظة والبنك، لتعظيم الاستفادة منها، وتعزيزاً لجهود التعاون بين الجانبين.