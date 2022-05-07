وظائف البنك الزراعي المصري 2022.. اعرف الشروط المطلوبة

يبحث الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل في البنوك عن وظائف البنك الزراعي المصري 2022 عبر محكات البحث المختلفة، ما جعل البنك يعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروع البنك المختلفة، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب بين الحين والآخر.

وأوضح البنك في إعلانه تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري 2022، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف في البنك، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري 2022

وجاءت تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري 2022، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية في البنك حاصلًا على مؤهل درجة البكالوريوس في المجالات ذات الصلة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية لديه خبرة 10 سنوات من الخبرة النسبية في إدارة المشاريع.

مسئوليات الوظائف الخالية

- مساعدة البنك في الاستفادة من البيانات كأصل إستراتيجي وإعطاء الأولوية للنضج الرقمي للبنك في جميع المجالات.

- مواكبة كافة التطورات المتعلقة بإدارة البيانات وأمن المعلومات.

- بناء البنية التحتية لبيانات البنك.

- تسويق البيانات.

- تحديد الاتجاهات الإستراتيجية لتحويل وصيانة المنظمة التي تعتمد على البيانات.

- تخطيط وتنفيذ الأنظمة التي تؤدي العمل وتفي بمهمة وأهداف إدارة البيانات.

- تخطيط وتخصيص الموارد للموظفين بشكل فعال وإنجاز العمل لتلبية إنتاجية المنطقة وجودتها.

- إنشاء والحفاظ على الضوابط ذات الصلة وأنظمة التغذية الراجعة لمراقبة الأنشطة التشغيلية الجارية.

- إعداد تقارير دورية للإدارة حسب الاقتضاء أو الطلب لتتبع إنجاز الهدف الاستراتيجي.

- ضمان تطوير وصيانة العمليات وأطر العمل اللازمة للتحكم في أنشطة القسم وللتوافق مع سياسات وإجراءات المنظمة.

- التأكد من أن جميع استراتيجيات المنطقة تتماشى مع أولويات المنظمة والجداول الزمنية.

- التخطيط السليم وإدارة Cap-Ex و Op-Ex لإدارة البيانات بشكل صحيح وضمان التوافق مع استراتيجية المنظمة.

- مواءمة أعضاء الفريق مع استراتيجيات وأهداف العمل، والتأكد من ترجمة أهداف المؤسسة إلى إجراءات فردية يتم تنفيذها ومراقبتها من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة.