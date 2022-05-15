رئيس البنك الزراعي يتفقد شون وصوامع القمح في كفر الشيخ

تفقد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أعمال توريد القمح لشون البنك الزراعي بصورة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفرالشيخ، موجها بتوفير كافة التسهيلات للمزراعين، ومؤكداً أنه جرى توريد 36 ألف طن بزيادة 6 آلاف طن في نفس التوقيت عن العام الماضي، كما التقى بعدد من المزارعين والسائقين، للتعرف على الإجراءات التي تتخذها الشون لاستلام القمح، موجها بسرعة استلام المحصول من المزارعين.

جاء ذلك بحضور سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، ومحمد إيهاب نائب رئيس البنك، وسامح كرم، رئيس قطاع كفر الشيخ بالبنك الزراعي المصري، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وإدارة رؤساء القطاعات وكبار الفلاحين، كما عقد «فاروق» اجتماعا بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمزارعين والمنتجين، لتعزيز سبل التعاون والشراكة بينهم وبين البنك وكبار المنتجين.

فاروق يستعرض المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المنتجين

واستعرض «فاروق» المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المنتجين والفلاحين لتنمية القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للاستفادة من المبادرات.

فاروق: البنك يشهد طفرة كبيرة لتطوير الخدمات التمويلية

وأكد علاء فاروق أن البنك يشهد طفرة كبيرة بهدف تطوير خدمات تمويلية ومصرفية بأعلى مستوى من الجودة سواء في تطوير الفروع والبنية الأساسية والتحتية والتكنولوجية للبنك، وتعيين 3000 موظف بالبنك لضخ دماء جديدة جميعهم من أوائل الجامعات والمتفوقين وأبناء القرى التي تم العمل بها.

وبحث اللقاء سبل تسوية الديون المتعثرة لصغار للمزراعين، وإعادة هيكلة القروض مرتفعة الفائدة لدعم المزارعين والمنتجين، وإعادتهم للتعاون مع القطاع المصرفي والإنتاج، كما بحث معوقات التموين بكفر الشيخ وكيفية التصدي لها بما يحقق مصلحة الجميع وينعكس على جهود التنمية، خاصة أن المحافظة بها فرص تنموية متعددة منها الزراعية والصناعية القائمة عليها، والثروة السمكية، ومحاصيل قومية بهدف دعمها والوقوف بجانب الفلاح لدعمه نظراً لارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج.

فاروق: استلمنا 224 ألف طن من القمح

وقال رئيس البنك الزراعي، إن ما تم استلامه من أقماح بلغ أكثر من 224 ألف طن منذ بدء الموسم في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، في كافة مواقع التخزين المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، ونواصل عمليات الاستلام على مدار اليوم، والبنك الزراعي يواصل جهوده في استقبال القمح المحلي من الفلاحين، ويوفر 196 موقعا تتسع لتخزين 850 ألف طن قمح في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف «فاروق»: «نتخذ كافة الإجراءات للتيسير على المزارعين وزيادة معدلات توريد القمح المحلي لدعم المخزون الاستراتيجي، وهناك منظومة إلكترونية جديدة لاستلام القمح من الموردين وغرفة عمليات خاصة لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد»، مؤكداً أنه تتم إتاحة مراكز تجميع القمح المحلي في القرى للتيسير على صغار المزراعين، ويواصل البنك الزراعي المصري جهوده في استقبال القمح المحلي من الفلاحين للموسم 2022 في كافة الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 196 موقعا تخزينيا بمساحات تخزينية تبلغ نحو 806 آلاف متر مربع تستوعب نحو 850 ألف طن قمح خلال الموسم، علاوة على إتاحة مراكز تجميع في القرى للتيسير على صغار المزارعين.

منظومة جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونيا

وأردف «فاروق»، أن البنك الزراعي وفّر هذا العام منظومة جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونيا بالكامل من خلال توفير ماكينات نقاط البيع «POS» في كافة المواقع التخزينية، حيث يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها.

وقال رئيس البنك الزراعي إن هذه البيانات تم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي للبنك والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات، للإطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة أدائها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، إضافة لإنشاء البنك غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح للمراقبة.