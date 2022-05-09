محافظ أسيوط يتابع توريد القمح في مطاحن مصر الوسطى وشونة البنك الزراعي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، أعمال توريد محصول القمح بالصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، وشونة البنك الزراعي بمنطقة نزلة عبداللاه، بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك للوقوف على سير العمل وانتظام أعمال توريد القمح بالصوامع، وتطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها من المزارعين لتوريد القمح.

ورافق المحافظ، خلال الجولة التفقدية، محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس أحمد أبوسحلى العضو المنتدب للشؤون الفنية والإنتاج لمطاحن مصر الوسطى، والمهندس ثابت حسن علي مستشار الرئيس التنفيذى لقطاع الانتاج بمطاحن مصر الوسطى والمهندس حسام عبدالستار رئيس قطاع مطاحن أسيوط.

جولة محافظ أسيوط

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة، واستمع من المسؤولين بالمطحن عن مراحل توريد القمح وآلية سداد المستحقات المالية للفلاحين.

كما تفقد المحافظ صوامع استقبال الأقماح التي تحتوي على 6 خلايا، سعة 30 ألف طن، وكل خلية 5 آلاف طن من القمح، مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح كما تفقد لوحة التحكم الخاصة بالصوامع.

لقاء المحافظ بالمزارعين

والتقى المحافظ، خلال الجولة، بعدد من المزارعين والموردين للأقماح، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، معلنًا تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لهم لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، وتجاوز المستهدف هذا العام.

كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مؤكداً على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد، للتأكد من جاهزية الشون والصوامع، والبالغ عددها 30 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع على مستوى المحافظة، لاستقبال الكميات الموردة مضيفًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

تفقد سير العمل بشونة البنك

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل بشونة البنك الزراعي المصري بنزلة عبداللاه، والتقى العاملين بالشونة ولجنة استلام الأقماح بها واطمئن على خطوات ومراحل استلام الاقماح من المزارعين وفرزها ووزنها وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك.

230 ألف فدان المساحة المزروعة

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، كما تم تجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد، وتوريد القمح المحلي حتي نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة.