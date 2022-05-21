السجن 6 سنوات لمتهمين بقتل شخص وإصابة آخرين بينهما طفل بجرجا

قضت محكمة جنايات سوهاج، قبل قليل، بمعاقبة شخصين بالسجن 6 سنوات، لاتهامهما بقتل مواطن، والشروع فى قتل آخر وطفل، بدائرة مركز جرجا في محافظة سوهاج.

أصدرت المحكمة حكمها في القضية خلال جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة تعود إلى يونيو 2017

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2017 بدائرة مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، عندما قام كل من «ش. م.»، 41 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، يقيم بمركز جرجا، و«ن. أ.»، عاطل (هارب)، يقيم بنفس المركز، بقتل المجني عليه «ع. ع.»، مقيم بمركز جرجا، كما شرع المتهمان في قتل كل من الطفل «ي. م.»، 16 سنة، و«أ. ز.»، 28 سنة، حاصل على دبلوم فني، بأن أطلق المتهمان عدة أعيرة نارية من بنادق آلية، صوب المجني عليهم الثلاثة، وفرا هاربين، وتم إنقاذ الطفل وأحد المصابين، فيما لم تفلح جهود الأطباء في إسعاف المصاب الثالث، الذي لفظ أنفاسه متأثراً بإصابته.

النيابة تحيل القضية لمحكمة جنايات سوهاج

وأسندت النيابة العامة في سوهاج لكل من المتهمين تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل الطفل والمصاب الآخر، بأن أطلقا صوبهم عدة أعيرة نارية من بنادق آلية كانت بحوزتهما، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.