انتهاء وتسليم محطة مياه «أولاد الشيخ» في سوهاج بتكلفة 20 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن انتهاء وتسليم مشروع محطة مياه «أولاد الشيخ» بمركز دار السلام، ودخولها الخدمة بتكلفة 20 مليون جنيه، والتي كانت ضمن المشروعات المتعثرة منذ عام 2012م، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتوازي مع اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية للانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

محافظ سوهاج: لا ندخر جهدا للانتهاء من المشروعات المتعثرة

وقال «الفقي» إن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل الانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة، بالتوازي مع المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كانت واضحة منذ بداية تولينا للمسئولية بمحافظة سوهاج، بشأن الانتهاء من كافة المشروعات المتوقفة، وايجاد حلول جذرية وخارج الصندوق للانتهاء من أية معوقات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين.

محطة مياه أولاد الشيخ تخدم 18 ألف نسمة

ومن ناحيته، أوضح المهندس يوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن محطة مياه قرية «أولاد الشيخ» تم إنشاؤها على مساحة 4146 متر مربع، بطاقة 2000 متر مكعب/ اليوم؛ لتخدم 18 ألف نسمة بـ«أولاد الشيخ ونجع الدير»، موجها الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه المستمر لتذليل كافة المعوقات للانتهاء من المشروع، لافتا إلى تسليم المشروع إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، للتشغيل وتقديم الخدمة للمواطنين.