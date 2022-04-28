إصابات وإطلاق أعيرة نارية في مشاجرتبن بمركز جرجا بمحافظة سوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، نشوب مشاجرتين مختلفتين ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا وجود مشاجرة ومصابين دائرة جرجا، بسبب خلافات على الحد الفاصل وبسبب خلافات الجيرة.

تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «أبو زيد ر ع» 33 عامل، مصابا بشتباه كسر بعظام الجمجمة و«مرزوق ر ع» 40 سنة، عامل، مصابا بجرح قطعي بالعضد الأيمن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان «محمود ع م م» 34 سنة، جزار، وشقيقه «حسن ع م م» 30 سنة، جزار، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض «ساطور» تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الأخر، واتهما الطرف الأول الطرف الثاني بإحداث إصابتهما بسبب خلافات علي الحد الفاصل بين أرضهما الزراعي

مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية

وجاء الحادث الثاني عندما تبلغ الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة مركز جرجا.

وتبين أنها بين كل من «طرف أول» هشام ع م 35 سنة، عامل، مصابا برش خرطوش بالوجه، ومحمد ع م ع، 30 سنة، عامل، مصاباً «رش خرطوش بالقدم اليمني والوجه»، وابتسام ا ا 19 سنة، ربة منزل، مصابة بـ«رش خرطوش بالفخذ الأيمن وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثاني «عمر ن ع ا ح»، 26 سنة، سائق، و«ناصر ع ا ح»، 55 سنة، مزارع، الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني «بندقية خرطوش» وعدد «1» طلقة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الأخر واتهم الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته ما أدى لحدوث إصابتهم، بسبب خلافات الجيرة.