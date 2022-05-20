اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية لتضاعف حالات جدري القرود في بريطانيا

دعت منظمة الصحة العالمية إلى عقد اجتماع طارئ، حيث تضاعف عدد حالات جدري القرود في بريطانيا، وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إنه تأكدت 11 حالة إصابة جديدة من حالات جدري القرود في المملكة المتحدة، اليوم، ومعظم هذه الحالات توصف حالتها بالخفيفة، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.

ويتزامن ظهور حالات جدري القرود في بريطانيا مع انتشار مرض التهاب الكبد الغامض بين الأطفال، وتأتي بريطانيا في المرتبة الأولى من حيث معدل انتشار الفيروس.

20 حالة إجمالي إصابات جدري القرود في بريطانيا

الحالات الجديدة تأتي على رأس التسع المحددة سابقا، بينهم حالة أولى وكانت لمواطن بعد أن عاد من السفر إلى نيجيريا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 20 حالة.

وقال وزير الصحة البريطاني إنه أطلع هذا الصباح وزراء صحة مجموعة السبع على ما تعرفه بريطانيا حتى الآن بشأن جدري القرود.

وأكد جاويد أن معظم الحالات خفيفة، لافتا إلى أن بلاده اشترت جرعات إضافية من اللقاحات الفعالة ضد جدري القردة.

اجتماع منظمة الصحة العالمية حول انتشار الفيروس في المملكة المتحدة

وقالت صحيفة إندبندنت إن منظمة الصحة العالمية ستعقد اجتماعا لفريق من كبار الخبراء لمناقشة تزايد الحالات.

وقالت صحيفة تليجراف البريطانية إن من بين الموضوعات الرئيسية التي يعتقد أنها ستناقش هو كيف سيكون انتشار الفيروس، والوضع بالنسبة للتطعيم ضد الفيروس.

انتشار جدري القرود في إفريقيا

واحتوت إفريقيا على حالات جدري القرود خلال جائحة كورونا عندما كان اهتمام العالم في مكان آخر أي منشغلا بفيروس كورونا.

وقالت أكبر وكالة للصحة العامة في إفريقيا، إنه تم احتواء العديد من حالات تفشي جدري القرود في إفريقيا خلال جائحة كوفيد -19 بينما كان اهتمام العالم في مكان آخر، لكن تفشي المرض في أوروبا والولايات المتحدة يمثل مصدر قلق.

وينتشر المرض عن طريق الاتصال الوثيق وتم اكتشافه لأول مرة في القرود، وينتشر غالبًا في غرب ووسط إفريقيا ونادرًا ما ينتشر في أماكن أخرى.

وقال القائم بأعمال مدير المراكز الغفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه منذ عام 2020 شوهد تفشي المرض واحتوائه في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى.