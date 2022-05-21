قصف صاروخي يستهدف القاعدة العسكرية التركية في بعشيقة شمال العراق

استهدف قصف صاروخي القاعدة العسكرية التركية في بعشيقة شمال العراق من دون معرفة حجم الخسائر، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

هجوم صاروخي سابق على قاعدة عسكرية أمريكة بالعراق

وفي وقت سابق قال الجيش العراقي إن صاروخين من طراز كاتيوشا أصابوا قاعدة جوية تضم خبراء ووكالات عسكرية أمريكية في محافظة الأنبار بغرب العراق، من جهتها أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» نقلا عن البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للعراق ، أن الصاروخين سقطا في قاعدة عين الأسد الجوية قرب بلدة البغدادي ، على بعد حوالي 190 كيلومترا شمال غربي العاصمة بغداد ، دون وقوع إصابات. قيادة العمليات المشتركة