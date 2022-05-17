هل تتأثر مصر بالعاصفة الترابية في العراق؟.. «الأرصاد» ترد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية الكبيرة التي تشهدها العراق حاليًا، وصلت إلى دولة الكويت، جاءت نتيجة التغيرات المناخية في تلك الدول، مثل التصحر وحالة الجفاف الشديد هناك.

مصر محمية من عواصف العراق والكويت

وأضافت «غانم»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر محمية تمامًا من هذه العواصف الترابية الضخمة، وعلى الرغم من التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم، وتؤثر على المناخية في جميع البلدان، إلا أن ما يحدث في العراق والكويت جاء نتيجة وجود الكثير من الكتل الهوائية قادمة من شمال العراق إلى المناطق الجنوبية هناك، بالإضافة اإلى التصحر والجفاف، الذي زاد من قوة هذه العاصفة التي أثرت بشكل كبير على مسيرة الحياة اليومية هناك.

مناخ مصر يتأثر بالبحر المتوسط

وتابعت أن طقس مصر بعيد تمامًا عن مسار تلك الكتل الهوائية، إذ أن اتجاهات الرياح في العراق والكويت بعيدة تمامًا عن مصر، لأن مصر تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من على سطح البحر المتوسط على شمال البلاد، لهذا فإننا لن نتعرض لأي تغير مناخي بذلك الشكل والقوة التي نشاهدها حاليا في العراق، وبعض البلدان القريبة منها.

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: أننا في الهيئة نتابع على مدار الساعة صور الأقمار الصناعية المتعلقة بحالة الطقس، وحتى الآن الأمور مستقرة تمامًا، ولن نشهد التقلبات الجوية الطبيعية لفصل الربيع، وأي تغييرات أخرى سنتابعها، وسنعلن عنها مباشرة.

يذكر أن هناك عاصفة ترابية شدية القوة تؤثر حاليًا على العراق والكويت ومناطق من شرق سوريا، وكانت السبب في إيقاف الحياة اليومية هناك، والكثير من حالات الإصابة بالاختناق، وهي العاصفة التي تضرب هذة البلدان للمرة الثانية خلال أيام قليلة، وترتب عليها إغلاق المطارات والمدارس وتأجيل جميع الامتحانات، إذ غطت العاصفة العراق بالرمال، وتسببت في كثير من حالات الاختناق، كما غطت طبقات الرمال، المباني والسيارات، وأثاث المنازل، كما حجبت سحب الغبار الرؤية تمامًا، لعدة أمتار.