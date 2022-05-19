زلة لسان بوش الابن عن غزو روسيا لأوكرانيا.. ذكر العراق بدلا من كييف

جدل كبير أثاره الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن وذلك بسبب ذلة لسان له تسببت في تفاعل كبير بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عند تعليقه على قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.

وأخطأ جورج بوش في فيديو متداول أثناء حديثه عن الغزو الوحشي الروسي لأوكرانيا وقال بدلًا منها العراق: «الانتخابات الروسية مزيفة، الخصوم السياسيين في السجن أو تم التخلص من مشاركتهم في العملية الانتخابية، والنتيجة هو غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق.. أعني أوكرانيا».

برقية سرية تفضح المزاعم الأمريكية

وبحسب موقع «CNN» فإن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نشرت برقية سرية ألقت بمزيد من الشك حول الإدعاءات الرئيسية التي استخدمتها إدارة الرئيس الأمريكية الأسبق جورج بوش بتبرير غزو العراق عام 2003.

وكانت المعلومات التي زعمتها الإدارة الأمريكية تقول بأن محمد عطا، أحد العقول المدبرة لهجمات 11 سبتمبر، التقى مسؤولاً عراقيا في جمهورية التشيك، قبل أشهر قليلة من الهجمات، ودأبت إدارة بوش على القول بأن عطا التقى مسئولا عراقيا يدعي أحمد العنيان في أبريل 2001، بمدينة براغ واُستخدمت التقارير للربط بين العراق وهجمات 11 سبتمبر لتبرير الغزو الأمريكي الغاشم للعراق.

تسريب برقية تكشف حقيقة تورط العراق في هجمات سبتمبر

وكان جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق، نشر جزءا من البرقية في رسالة إلى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية «ميتشيجن»، السناتور كارل ليفين، الرئيس المتقاعد، للجنة القوات المسلحة، والذي قام بدروه بنشر الرسالة وجاء فيها «ليس هناك أي شخص من مكافحة الإرهاب أو من خبراء مكتب التحقيقات الفيدرالي.. قال بأن لديه دليل أو يعلم، بأن عطا زار براغ، وفي الواقع المحللون هم على نقيض ذلك تماماً».

وكانت البرقية التي أرسلتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في 13 مارس 2003، تمثل آخر محاولة معروفة لدحض أي وجود للاجتماع، وعلاقة العراق بهجمات 11 سبتمبر، والتي أدت إلى غزو تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة إلى العراق بعد أسبوع.