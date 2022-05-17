آخر أخبار العاصفة الترابية في العراق والكويت والسعودية.. 2000 شخص بالمستشفيات

لا تزال العاصفة الترابية التي ضربت عدة دول في الخليج العربي مستمرة لليوم الثاني على التوالي، وسط تحذيرات من انعدام الرؤية وتعرض المواطنين لأزمات صحية، ويشار إلى أنّ العاصفة الترابية اجتاحت معظم أنحاء العراق، مما أدى إلى إرسال أكثر من 2000 شخص إلى المستشفيات يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، وإغلاق المطارات والمدارس وبعض المكاتب الحكومية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية ومسؤولو الصحة العراقيون، من تأثير العواصف المتزايدة على صحة وحياة المواطنين في ظل غياب الحلول، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عراقية.

نقل مرضى الجهاز التنفسي للمستشفيات

وأفادت وسائل إعلام حكومية عراقية، بأن عشرات الأشخاص نقلوا إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس في جميع أنحاء العراق وإقليم كردستان، إذ اجتاحت عواصف ترابية شديدة العديد من محافظات البلاد، وخيمت عواصف ترابية شديدة على محافظات العراق وإقليم كردستان، أمس الاثنين، مما قلص الرؤية في المناطق التي ضربتها العاصفة، وأدى إلى صعوبات في التنفس.

وسُجلت قرابة أربعة آلاف حالة صعوبات في التنفس في عدة محافظات عراقية، وبلغ عدد حالات الإصابة بالمستشفى في كركوك وصلاح الدين وواسط والبصرة نحو 1300 حالة، بحسب وسائل إعلام رسمية.

في إقليم كردستان، عالجت محافظة السليمانية ما يقرب من 70 شخصًا بسبب صعوبات في التنفس، بحسب ما قاله سامان لطيف، المتحدث باسم مديرية الصحة في السليمانية لرودو، مضيفًا أن معظم المرضى قد أعيدوا إلى منازلهم بعد تلقي العلاج.

وتسببت عاصفة ترابية كبيرة في أنحاء الكويت في توقف عمليات الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل مؤقت يوم الاثنين وتسببت في تأخير السفر الجوي، وأدى الضباب البرتقالي الكثيف الذي غطى الكويت يوم الاثنين إلى انخفاض الرؤية بشدة، مما يهدد بمواصلة التأخير والإلغاء.

تحذير في السعودية من العاصفة الترابية

وفي السعودية حذر الدفاع المدني من عواصف رملية تشهدها منطقة الرياض حتى الثالثة من فجر يوم الثلاثاء، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، وقال الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على تويتر إن من المتوقع أن تتسبب العواصف الرملية في انعدام الرؤية الأفقية إضافة لوجود نشاط في الرياح السطحية، وسرد منشور الدفاع المدني أهم المدن والمحافظات المتوقع تأثرها بالظروف الجوية القاسية، وهي الزلفى والغاط والمجمعة ونادق ورماح وشقراء.