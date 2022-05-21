وزير الزراعة: اختيار موقع «مستقبل مصر» عبقري.. «قريب من الموانئ»

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العديد من دول العالم لا تستصلح إلا مساحات محدودة من الصحراء، كونها تعتمد على هطول الأمطار، ولم تمد أي دولة المياه بطول 160 كيلو متر من أجل استصلاح الأراضي، ووضع مليارات الجنيهات في محطة مياه وبنية أساسية من أجل تحقيق هذا الهدف بجهد فائق، مؤكدًا أن مشروعات التوسع الأفقي والرأسي تعمل على تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يُفكر للمستقبل

وأضاف «القصير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مشروع «مستقبل مصر» الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم، يهدف لتحسين منظومة الأمن الغذائي، ويسمح بزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والذرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اختيار موقع المشروع «عبقري» لقربه من الموانئ البرية والبحرية، وامتداده العمراني للدلتا الجديدة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يُفكر للمستقبل.

حصة مصر المائية ثابتة منذ عهد محمد علي حتى الآن

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حصة مصر المائية ثابتة منذ عهد محمد علي حتى الآن، رغم زيادة السكان الهائلة التي طرأت على مصر طول هذه الأزمنة، لذلك اعتمدت الدولة المصرية بدائل جديدة من خارج الصندوق لتعويض نقص المياه، مثل الاعتماد على المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد أساليب معالجة ثلاثية أكثر من ممتازة، متابعًا أن مشروعات التوسع الأفقي صعبة جدا وتأخذ إجراءات عديدة.