عصام عبدالفتاح عن اختيار «أبو الرجال» بالمونديال: التحكيم المصري مش في القاع

قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنّ 5 حكام مصريين فقط شاركوا في بطولات كأس العالم لكرة القدم، بالإضافة إلى 3 حكام مساعدين، موضحًا: «اختيار حكم مساعد مصري وهو محمود أبو الرجال يمثل مصر في كأس العالم في 2022 شرف كبير، وذلك بعد غياب منتخب مصر».

وأضاف عبدالفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «التحكيم في كل دولة لا يكون في القمة دوما، فنحن نتحدث عن مسابقة بين الحكام لاختيار 5 حكام من إجمالي حكام 54 دولة أفريقية في مصر، وبالتالي تمثيل مصر شرف كبير لمصر والتحكيم المصري، الناس مش فاهمة».

التحكيم المصري مش في القاع

وتابع رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم: «التحكيم المصري مش في القاع، لازم الناس تكون فاهمة إيه اللي بيحصل، أولا انتو بتحاسبوني على حاجة خلصت من فترة طويلة وأنا ماسك لجنة الحكام منذ 4 شهور، والتحكيم المصري في أفريقيا ماشي كويس جدا، وعندنا حكام على أعلى مستوى مثل أمين عمر والبنا ومعروف والغندور، وأعتقد إن في بعض الأوقات مشاركة الحكام في كأس العالم تخضع للدبلوماسية والسياسة».

الانتقادات التي نتعرض لها عادية والأندية بتدخلنا في مشاكلها

وواصل: «التحكيم المصري ماشي بخطى ثابتة وشكل كويس جدا، وبالنسبة للانتقادات التي يتعرض لها، فهي انتقادات عادية، والبعض بيدخل التحكيم المصري في الصراعات بين الأندية، بنحاول نطور التحكيم المنظومة ونعمل منظومة جيدة، وبنقدم للتحكيم المصري تطوير زي اللي بيقدم في أي دولة عظمى».

الناس مش عاوزة تتطور ولا بيثقوا في التحكيم

وعن المطالبة بالتحكيم الأجنبي في الدوري، قال: «المشكلة في الفكر والثقافة، مش عاوزين نتطور ولا نثق في أولادنا، عندنا ناس كتير كويسة، لكن في صراعات رهيبة بين الأندية، بيحاولوا يدخلوا العنصر الأضعف وهو التحكيم، وإحنا أضعف عنصر في الكرة المصرية، الأندية بتدخل التحكيم في صراعاتها».

وعن هدف الأهلي غير المحتسب ضد نادي البنك الأهلي، قال: «ما بُني على باطل فهو باطل، وقانون كرة القدم بُني على عدة أشياء، أولها العدالة، وهدف الأهلي غير صحيح».

وأكد: «نراقب أداء الحكام ونتابع النقاط التي تحتاج إلى تطوير ونحاول تطويرها وتعديلها وعلاجها، وهناك حكام يعاقبون وآخرون يتم وقفهم، وراضٍ عن مستوى التحكيم المصري 100%».