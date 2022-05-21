لميس الحديدي: «مستقبل مصر» مشروع عملاق يزيد مساحة الرقعة الزراعية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للمرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يمثل جزءًا من حلم «الدلتا الجديدة»، موضحًا أن المشروع يدفع لزيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة فرص الاستصلاح الزراعي بما يعادل حوالي مليون و50 ألف فدان وهو إجمالي مساحة المشروع واليوم شهدنا افتتاح المرحلة الأولى منه.

كيف توسع مصر الرقعة الزراعية دون الاعتماد على مياه الشرب؟

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «المشروع العملاق يعتمد على المياه الجوفية ومعالجة المياه الثلاثية دون إهدار لمياه النيل ودي نقطة مهمة جدا، أن مصر توسع الرقعة الزراعية لكن اعتماداً على المياه الجوفية ومعالجة المياه ثلاثياً ورغم تكلفة ذلك لكن مصر تحاول تنويع مصادر الاعتماد على المياه خاصة أننا ضمن دول الفقر المائي في المقام الأول».

وتابعت: «هذا معناه زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي وزيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير فرص عمل ومزيد من مشاركة القطاع الخاص، حيث ما زال القطاع الزراعي الأكثر تشغيلاً للعمالة في مصر وفقاً للتعبئة العامة والإحصاء».

قرارات إطلاق المشروعات القومية ليست منفردة

وأشارت إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث بوضوح عن حالة الجدل الدائرة في عدد من أوساط المجتمع حول أولويات المشروعات القومية، وتطرّق إلى أهمية البنية التحتية والكهرباء، وشدد على أن قرارات إطلاق المشروعات القومية ليست منفردة، لكن كان هناك لجان متخصصة بها أساتذة جامعات وخبراء.