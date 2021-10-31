عصام عبدالفتاح يحسم مصير حكام القمة

كشف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، في حديث خاص لـ«الوطن»، حقيقة طلب استقدام حكام أجانب لمباراة القمة، مؤكدا أنّ المباراة التي تجمع الزمالك والأهلي الجمعة المقبل، سيقودها طاقم تحكيم مصري دولي، موضحا الطريقة التي ستعتمد عليها اللجنة في تعيين الحكم الذي سيتولى مسؤولية قيادة اللقاء.

وبدأ عصام عبدالفتاح حديثه، قائلا: «حتى اللحظة لم يصل أي طلب من أي نادٍ في مصر، خاصة أندية الدوري الممتاز باستقدام حكام أجانب، بالتأكيد مباراة القمة بحكام مصريين».

وأوضح رئيس لجنة الحكام: «باقٍ 5 أيام فقط على اللقاء، وبالتالي من المستحيل استقدام حكام أجانب، حتى لو طلب الزمالك أو الأهلي تعيين طاقم أجنبي لإدارة اللقاء».

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