عمر طاهر لـ«الوطن»: إنتاج عمل أنيميشن مصري متوقف على اقتناع المنتجين

قال الكاتب عمر طاهر إن العمل يجري منذ عدة سنوات على إنتاج ضخم لفيلم أنيميشن يكون هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط على غرار الإنتاج العالمي الموجه للأطفال والكبار على سواء.

وتابع «طاهر» في تصريحاته لـ«الوطن»، على هامش مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ13، والتي تختتم فاعلياتها غدا، أن هناك أكثر من فكرة مابين الكوميدي والمغامرات وأعمال الأبطال الخارقين، وبالفعل تم عقد عدد من جلسات العمل للخروج بالصورة النهائية للعمل، معبرًا بقوله: «للأسف لم ترى النور حتى الآن حيث يجري التعامل مع تلك الأعمال على أنها درجة ثانية أو أقل أهمية وليست عملا أصيلا، من الممكن أن تكون أعمالا ذات عمر طويل ومؤثرة، بل وتكون مصدر دخل إذا ماتم إنتاجها بشكل صحيح»

سوبر هنيدي والقرب من الأطفال

وتابع«طاهر»: «أحد أسباب نجاح أي عمل للطفل تعود لقربه من عالمه الخاص، وأن يرى الطفل حياته في مرآة هذا العمل، وهذا ماحدث مع مسلسل «سوبرهنيدي» على سبيل المثال، والذي كتبت له السيناريو، فحينما يرى الطفل عالمه الخاص سيرتبط بالأمر، وعندما يرى بيته وأدواته وتليفونه والتفاصيل التي يراها في الشارع والمباني داخل مجتمعه فسيشعر أنه ينتمي لهذا العالم، فمن السهل عليه أن يستقبل ما يسرد عليه».

وأشار «طاهر» إلى أن ما يتردد عن عدم وجود نصوص تليق بالطفل هو كلام عار تماما من الصحة، والدليل عشرات النصوص والكتب الموجودة بمهرجان الشارقة القرائي للطفل والموجودة بالآلاف والتي تنسف مقولة يرددها البعض بدون تفكير عن عدم وجود نصوص تصلح للطفل.

معارض الطفل أولوية

ولفت «طاهر» إلى أن معارض الطفل تعتبر ذات أهمية في الوقت الراهن، الذي أصبح فيه الطفل ذو السنوات السبع لديه خبرات أكبر من عمره بعقود، بل وأكبر من الآباء أنفسهم، مضيفًا: «نحن في حاجة للقرب من الأطفال ومهرجان مثل الشارقة القرائي للطفل فرصة مهمة بكل تأكيد للوصول لعالم الأطفال والتعرف من قرب على أحلامهم وطموحاتهم والكون الذي يعيشون فيه، خاصة مع مانشهده من طغيان لمواقع التواصل الاجتماعي»