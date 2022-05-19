جاليري مصر ينظم معرض «الرايات البيضاء» للفنان سيروان باران بالرياض

أعلن جاليري مصر عن باكورة التعاون الفني بينه وبين جاليري إرم بالمملكة العربية السعودية من خلال معرض هام للفنان العراقي سيروان باران يحمل عنوان «الرايات البيضاء» يُفتتح يوم الأثنين 23 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بمقر جاليري إرم بالعاصمة الرياض.

الفنان سيروان باران

وقال محمد العيسوي مدير جاليري إرم، في بيان صحفي إن الفنان سيروان باران أحد أبرز التشكيليين العراقيين المعاصرين، وتمثل أعماله المتفردة رسائل إنسانية هامة وتوثيقاً للمعاناة التي مر به شعب العراق الشقيق من أهوال ومآسي نتيجة الحرب والصراعات .. والرايات البيضاء معرض يتضمن مزيدا من هذه الرسائل في سياق إبداعي يتمرد على مشاهد الألم والصدمة ليحولها إلى تكوينات جمالية ذات خصوصية تشكيلية، ويأتي كتعاون مميز مع جاليري مصر أحد أهم صالات العروض التشكيلية في مصر العزيزة.

من جانبه قال الفنان محمد طلعت مدير جاليري مصر ومنظم العرض: «هذا المعرض باكورة للتعاون مع جاليري إرم وخطوة مهمة يفتح بها جاليري مصر آفاقا واعدة له ومستهدفاً جمهوراً جديداً ذواقاً ومتعطشاً لهذه النوعية من الفنون، وأنا على ثقة من نجاح العرض المرتقب لما تتميز به أعمال سيروان فنيا وتناولها قضايا إنسانية تمس الوجدان في صورة مشاهد مرعبة للمعاناة الإنسانية التي عايشها والتي يطرحها في قوالب فنية جريئة وصادمة أحياناً مثلما تركت آثارها في ذاكرته التي اختزلتها صورا مفزعة للظلم، فتُثير التساؤل عن مصير الإنسان في هذا العصر، وكأنه حريص على تأريخ هذه الأحداث خوفاً من أن تدهسها عجلة الزمن».

سيروان باران عارف مواليد بغداد 1968، بكالوريوس فنون جميلة جامعة بابل، عضو نقابة الفنانين العراقيين، عضو اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية، عضو الرابطة الدولية AIAP.

المعرض يستمر حتى 30 يونيو

أقام سيروان العديد من المعارض الخاصة والمشاركات الجماعية الدولية والمحلية، وحاز عددا من الجوائز منها جائزة الشباب الأولى 1990، والجائزة الذهبية (مهرجان الفن العراقي المعاصر) 1995، ووسام تقديري (بينالي القاهرة) 1999، والجائزة التقديرية بينالي بغداد العالمي الثالث 2002، والوسام الذهبي (مهرجان المحرس الدولي) تونس 2002.

ويستمر المعرض حتى 30 يونيو 2022 بجاليري إرم (برج الميزان، شارع العليا، مركز الموس، الرياض)