مسابقة للشعر ومعرض لرسوم الطفل.. تفاصيل معرض الشارقة القرائي للطفل

كشفت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل تفاصل فعاليات المعرض الذي ينطلق 11 مايو المقبل، وقالت: «اخترنا أن تحمل الدورة الـ 13 من المهرجان شعار كوّن كونك، واخترنا في تصميم الشعار البصري مادة الصلصال للتعبير عن قدرة خيال الأطفال على صناعة عوالمهم الخاصة، وتشكيل مواهبهم بمرح ولعب وعبر التعلم والابتكار».

وأضافت خلال المؤتمر الذي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل فاعليات معرض الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ13: «أردنا من خلال الشعار أن نفتح المجال للأطفال ليكتشفوا ما يطمحون إليه، وأردنا القول: أن الكتب والمعارف والعلوم هي الأدوات التي يصنع الأطفال من خلالها مستقبلهم، وهذا ما جعل من هذه الدورة استثنائية في عدد الفعاليات التي تستهدف تنمية مهارات ومعارف الأطفال، حيث تشتمل على أكثر من 1900 فعالية، يقدمها مبدعون وفنانون من جميع أنحاء العالم، وتتوزع ما بين 1140 فعالية للطفل، و120 فعالية ثقافية، و130 عرضاً فنياً ومسرحياً».

مسابقة فارس الشعر

وينظم المهرجان مسابقة «فارس الشعر»، السنوية، بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي تهدف للارتقاء بذائقة الأطفال واليافعين في مراحلهم العمرية المختلفة وتقويم ألسنتهم، وتمنح الفائز الأول 3000 درهم، والثاني 2000 درهم، والثالث 1000 درهم، بينما يعطى كل واحد من مشاركي الفئة الأولى جائزة تشجيعية تقدر بـ 500 درهم.

أفضل الممارسات في قطاع توزيع الكتب

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكد منصور الحساني، رئيس قسم المبيعات في هيئة الشارقة للكتاب، أن «مؤتمر الموزعين»، يأتي بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات في قطاع توزيع الكتب والتي تشمل: «الاستراتيجيات الرقمية، والعمل مع الناشرين والمدارس، والكتّاب، والمهرجانات الأدبية والثقافية، وتنظيم المخزون»، إضافة إلى خدمة المتعاملين، وإيجاد ونماذج الأعمال الجديدة.

وأوضح أن المؤتمر يوفر للناشرين فرصة لقاء وفود الموزعين المشاركة، والتعريف بأعمالهم، وبناء فرص جديدة في سوق صناعة الكتاب، ويسعى إلى تعزيز مكانة الشارقة مركزاً لقطاع النشر العالمي، يجمع العاملين في صناعة الكتاب، ويتيح لهم فرصة التعاون في مشاريع تجارية جديدة.

محطة التواصل الاجتماعي

تستضيف «محطة التواصل الاجتماعي»، هذا العام 12 مبدعاً من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي والمتخصصين في صناعة المحتوى الإبداعي والمعرفي، الذين سيقدمون 25 فعالية وورشة متنوعة، تثري معارف ومهارات الأجيال الجديدة بتقنيات تقديم المحتوى على المنصات الرقمية المعاصرة.

ركن الطهي

ويشهد ركن الطهي خلال المهرجان تنظيم 30 فعالية، بمشاركة 8 طهاة من 7 دول، يشاركون بإعداد وصفات من المطابخ العربية والعالمية، حيث يستضيف المهرجان كلاً من الشيف كيرا آتويل، والشيف سالي بي من المملكة المتحدة، والشيف داريو ستيفن من الولايات المتحدة، وأنيس نبيلة من ماليزيا، ونجلاء الشرشابى من مصر، إضافةً إلى الشيف فاتنة ضاهر من لبنان، والشيف نضال البريحي من الأردن، والشيف ثابت شام الأصيل من سوريا.

معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، ومنصة صناع كتاب الطفل «أفق»

ويقام ضمن فعاليات المهرجان معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل الذي يتضمن 23 ورشة عمل فنية يشارك فيه 296 رساماً من 48 دولة عربية وأجنبية، منهم 77 مشاركاً من المنطقة العربية، و219 من دول أجنبية.

كما يستضيف جناح معرض الرسوم منصة صناع كتاب الطفل «أفق»، التي يشارك فيها أكثر من 50 من دور النشر العربية والرسامين الإماراتيين والعرب والأجانب من 12 دولة، حيث تهدف المنصة إلى دعم المحتوى البصري لكتاب الطفل العربي والارتقاء بصناعة كتاب الطفل، إضافة إلى دعم نهوض وتطور هذه الصناعة في المنطقة العربية والإسهام في تقديم محتوى متميز يواكب الطرح العالمي في هذا المجال.